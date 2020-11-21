SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 21 Kasım corona virüsü hasta ve vefat sayılarını açıkladı!

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da uyarılarıyla birlikte her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 21 Kasım corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 21 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayıları tablosu...

Son dakika! 21 Kasım koronavirüs rakamları açıklandı. Tehlikeli artış sürüyor | Video

21 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI: 152.214

HASTA SAYISI: 5.532

VEFAT SAYISI: 135

İYİLEŞEN SAYISI: 3.233

BUGÜN TESPİT EDİLEN 5.532 YENİ HASTA VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:Bugün tespit edilen 5.532 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da can yakıyor. Kayıplarımızı azaltacak olan kurallara ve tedbirlere canla başla uymaktır. Mücadelenin gücü birlik olmak. Güç verin.

DÜNKÜ VERİLER

TEST SAYISI: 156.642

HASTA SAYISI: 5.103

VEFAT SAYISI: 141

İYİLEŞEN SAYISI: 3.019

"GÜÇ VERİN"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; Bugün tespit edilen 5.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.000'e yaklaştı. Salgınla mücadelede yeniden kısıtlamalar uygulamak zorunda kaldık. Birlikte tedbirlere uyarsak kendi kısıtlamalarımızı kendimiz koyarsak mücadele daha kolay olacak. Güç verin