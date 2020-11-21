Son dakika: Prof. Dr. Asım Cenani ve gravür sanatçısı Cemal Akyıldız koronovirüs nedeniyle öldü

Prof. Dr. Asım Cenani'nin ölümünü Sağlık Bakanı Koca duyurdu. Bakan Koca, sosyal medya hesabından, "Prof. Dr. Asım Cenani'yi kaybettik. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde, Çocuk Hastalıkları uzmanlık eğitimim sırasında öğrencilerinden biri olma onuruna kavuşmuştum. Genetik ve Tıbbi Biyoloji alanında öncü kabul ediliyordu. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında vefat eden genetik ve tıbbı biyoloji alanında öncü kabul edilen Prof. Dr. Asım Cenani, son yolculuğuna uğurlandı. Cenani için salgın tedbirleri kapsamında Zincirlikuyu Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Burada Cenani'nin oğlu Kaya Cenani ve kızı Suzan Cenani taziyeleri kabul etti. Namazın ardından Prof. Dr. Asım Cenani'nin cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.