Son dakika: Türkiye'de bir ilk! Beynin şifreleri kırılıyor! Üniversiteler güçlerini birleştirdi...

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) girişimiyle Gazi, Ankara ve Ortadoğu Teknik Üniversitelerinin güçleri birleştirilerek ortak Ar-Ge için Nörobilim ve Nöroteknoloji Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÖROM) kuruldu. Böylece, alanında öne çıkmış üniversitelerin stratejik konularda yapacakları ortak Ar-Ge çalışmalarıyla kamu kaynaklarının etkin kullanımını amaçlayan Türkiye'deki ilk model hayata geçirilmiş oldu.

YÖK'ün girişimi ile TBMM Genel Kurulunda nisan ayında kabul edilen, ilaç, aşı, tohum gibi stratejik önem taşıyan projelerin desteklenmesi için alanında öne çıkan üniversitelerin güç, bilgi ve tecrübelerini birleştirebilecekleri ortak araştırma merkezi kurulmasının öngörüldüğünü yasal düzenleme kapsamında önemli bir adım atıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından üniversitelerden ortak araştırma merkezlerinin açılması yönünde YÖK'e müracaatlar gelmeye başladı.