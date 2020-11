‘Sorunları dayanışma ile aşacağız’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 18. MÜSİAD EXPO Fuarı'nda konuştu. Salgın nedeniyle fuarın ve fuar kapsamında yapılan etkinliklerin bir kısmının fiziki, bir kısmının da çevrimdışı olarak gerçekleştirileceğini belirten Erdoğan, şunları söyledi:

Ülke olarak hem milletimizin sağlığını korumaya hem de istihdamın, üretimin aksamadan yürümesini temin etmeye çalışıyoruz. Salgın sürecinden güçlenerek çıkacağımıza inanıyorum.

Bugün atacağımız tohumların yarın vereceği meyveleri toplayabilmek için elimizdeki tüm imkanları kullanmamız gereken dönemden geçiyoruz. Şartları en iyi şekilde değerlendirip süreci fırsata dönüştürmekte kararlıyız.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MÜSİAD EXPO'da flaş açıklamalar | Video

Salgının ikinci dalgasının tüm dünyayı kasıp kavurduğu dönemde de nispeten daha iyi bir görünüme sahibiz. Ekonomide, tüm kesimlere destek vererek, salgının yol açtığı sıkıntıları azaltmaya çalışıyoruz. Tüm imkanları seferber ederek istihdamı, ticareti, ekonomiyi ayakta tutuyoruz. İş dünyamızdan esnafımıza, işçilerimizden yardıma muhtaç vatandaşlara kadar her kesime el uzattık.

Hem salgın sorunlarını hem ekonomik sıkıntıları hep birlikte işbirliği ve dayanışma ile aşarak hedeflerimize ulaşabiliriz. Bunun için hepimize görevler düşüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Merkez Bankamız, diğer kamu kurumlarımız, özel sektörümüz bundan sonra daha güçlü şekilde birlikte çalışacak. Hem ekonomi politikalarımızı tahkim edeceğiz, hem demokrasi ve özgürlüklerimizin çıtasını yükseltecek hazırlıklar içindeyiz.

Adalet sistemimizin altyapısını ve insan kaynağını güçlendirerek hukuka erişimi kolaylaştırdık. Hak ve özgürlük alanlarını genişleterek milli birlik ve beraberliğimizi tahkim ettik. Reformlara ara vermedik, değişim iradesini hiç elden bırakmadık. Yeni reformlar ve atılımlar için hazırlıklar yapıyoruz.



OYUNBOZAN CHP



Geçtiğimiz 18 yıl boyunca yapılan her reformun, her değişimin, elde edilen her başarının altında bizim imzamız var. Anayasamızı demokrat ve özgürlükçü anlayışla defalarca değiştirdik. Tümüyle yeni bir anayasa yapmak için kolları sıvadık. Ancak CHP'nin oyunbozanlığı sebebiyle netice alamadık. Karanlık mahfillerle başka gayretler içine girdikleri ortaya çıktı. Yeni anayasa çalışmamızın neden akamete ulaştığı da aleniyet kazandı.



'TAZELENME SÜRECİNDEYİZ'



Fuarda konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ise "Ülkemiz, fiyat, finansal ve makroekonomik istikrarı baz alan yeni bir yol haritası çerçevesinde 2023 hedeflerini gerçekleştirmek üzere bir tazelenme sürecine girmiştir. Hem makro politikalar hem de hukuksal reformlar ile üretim ve sanayileşme gücümüzün artması, parasal gücümüzün hak ettiği çizgiye oturması bizlerin de en büyük temennisidir ve bu hususta elimizden gelen her ne varsa, varız" dedi.



ÇAMLICA'YI HAVADAN İNCELEDİ



Başkan Erdoğan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesi İhsan Kadaifci'nin cenaze töreninin ardından helikopterle Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan bu sırada Çamlıca tepesindeki TV ve radyo verici kulelerinin kaldırılma çalışmalarını havadan denetledi.



Başkan Erdoğan, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah'ı kabul etti. Vahdettin Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Erdoğan, dün ayrıca Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



ACI İLAÇLAR İÇMEMİZ GEREKTİĞİNİN FARKINDAYIZ



Hepimizin yapması gereken fedakarlıklar var. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, diğer kamu kurumları ve özel sektör daha güçlü şekilde çalışacak. Gerekirse şu aşamada bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğinin de farkındayız. Dünkü faiz artırımı kararını bu aşamada değerlendiriyoruz. Asıl hedefimiz enflasyonu en kısa sürede önce tek haneli rakamlara, ardından orta vadeli hedeflerimizdeki seviyeye düşürerek faizlerin de buna uygun şekilde aşağı inmesini temin etmektir. Bunu başardığımızda kurun da istikrara kavuşacağını düşünüyorum. Türkiye'yi faiz, enflasyon, kur sarmalından çıkarmamız şarttır. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Faiz paradan para kazanmak suretiyle insanları sömürmektedir.

Yeni ekonomi yönetimimizle birlikte tüm mesaimizi ve tüm dikkatimizi bu konuya vererek ülkemizi bu kronik sancıdan inşallah kurtaracağız. Türkiye'ye güvenen herkesin kazanacağı bir iklim oluşturuyoruz. Ekonomide ve demokraside ülkemizi yeni bir yükseliş dönemine sokmakta kararlıyız. Küresel ekonomide yaşanan değişimi lehimize çeviren her adıma destek vereceğiz.