Spor salonları kapatıldı mı? Spor salonları açık mı, çalışıyor mu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında belediyeye ait spor salonları, kültür merkezleri, tiyatro salonlarının kapatılacağını duyurdu. İBB'ye ait kültür merkezlerinin kapalı kalmasına ve tüm müzelerin yanı sıra SPOR AŞ'nin işlettiği İBB spor tesislerin kapatılmasına karar verildi. Kapalı salonda izleyicisi olan sahne sanatları da online olarak icra edilecek. Belirtilen maddeler, İBB'nin Bilimsel Danışma Kurulu'nun önerileri doğrultusunda İBB tarafından 19 Kasım Perşembe'den itibaren uygulamaya konulacak.