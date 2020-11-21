Spor salonları kapatıldı mı? Spor salonları açık mı, çalışıyor mu?

Yeni koronavirüs tedbirleri, dün akşam itibarıyla başladı. Kafe ve restoranlar, gel al hizmeti ile paket servise geçerken sokağa çıkma yasağı Cumartesi günü saat 20:00'da başlayacak. Alınan tedbirler, bazı konularla ilgili soru işaretlerini doğurdu. Bunlardan bir tanesi de spor salonlarının hizmet vermeye devam edip etmeyeceği. Spor salonları kapandı mı?
SPOR SALONLARI KAPANACAK MI?
Koronavirüs kapsamında alınan yeni kısıtlamalar cuma günü saat 20:00'da yürürlüğe girecek. Spor salonları da saat 20:00'a kadar açık olacak.
Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edilecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek. Seyircisiz oynanabilecek spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler sokağa çıkma yasağından muaf olacaklar.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında belediyeye ait spor salonları, kültür merkezleri, tiyatro salonlarının kapatılacağını duyurdu. İBB'ye ait kültür merkezlerinin kapalı kalmasına ve tüm müzelerin yanı sıra SPOR AŞ'nin işlettiği İBB spor tesislerin kapatılmasına karar verildi. Kapalı salonda izleyicisi olan sahne sanatları da online olarak icra edilecek. Belirtilen maddeler, İBB'nin Bilimsel Danışma Kurulu'nun önerileri doğrultusunda İBB tarafından 19 Kasım Perşembe'den itibaren uygulamaya konulacak.