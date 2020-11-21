Terör örgütüne nefes aldırılmıyor

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Bakanlık ikna çalışması sonucu Suriye'de faaliyet gösteren 2 teröristin ise teslim olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince Hava Kuvvetleri destekli operasyon gerçekleştirildi. 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi" denildi. İçişleri Bakanlığı ayrıca ikna çalışması sonucu PKK/ KCK'dan kaçan 2 örgüt mensubunun teslim olduğunu duyurdu. Biri 10 diğeri 3 yıldır örgütte bulunan teröristlerin Suriye'de faaliyet yürüttükleri belirlendi. Bu yıl ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 206'ya yükseldi. Jandarma Genel Komutanlığı da Suriye'de PYD/YPG'nin sözde istihbarat biriminde görev yaptığı belirlenen terörist K.A.'nın (28) Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yakalandığını açıkladı.