Trabzon İl Sağlık Müdürü: "Kritik bir dönemeçteyiz"

Türkiye'de olduğu gibi Trabzon'da da vaka sayılarının gittikçe arttığını ifade eden Trabzon il Sağlık müdürü Hakan Usta SABAH'a konuştu.

Usta,"Vaka sayılarımız gittikçe artıyor. Filyasyon ekip sayılarımızı 200'ün üzerine çıkartmış olmamıza, tüm sağlık çalışanlarının cansiperane çalışmasına, hastanelerdeki Covid hasta yoğunluklarına onlarla mücadele etmemize rağmen vakaların önü bir türlü alınamıyor.

En büyük etken kafeler, restoranlar, çay ocakları, ev ziyaretleri, işyerlerinde ve evlerde insanların birbirleri ile maskesiz, mesafesiz temasları olmakta. Bu da bizim vaka sayılarımızı ciddi bir şekilde yukarıya doğru tırmandırmak ta. Biz de ilimize göre daha fazla hasta yoğunluğuna göre tedbirlerimizi almaktayız. Hastanelerde yatak kapasitemizin, gücümüzün son raddesine kadar mücadelenin içerisinde olabilmek adına sürekli kapasite kontrolleri ve artırabilme imkanlarımızı zorlamaktayız.

Vatandaşımızın daha duyarlı olmasını, artık temastan sakınmasını, mesafesini korumasını maskesini doğru bir şekilde kullanmasını özellikle istiyoruz.Kritik bir dönemeçteyiz. İnşallah gücümüzü aşacak tarzda bir yoğunluk ile karşılaşmadan ve vakaları aşağıya doğru azaltarak bu pandemi sürecini bitirebiliriz diye düşünüyoruz.