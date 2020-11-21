Tunceli’de 25 köy yolu ulaşıma kapalı

Tunceli'de dün etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 25 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. İl özel idaresine bağlı ekipler karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, mevsimin ilk karının ardından doğaya çıkan hayvanlar da renkli görüntüler oluşturdu.

Tunceli'nin yüksek kesimlerinde dün etkili olan kar yağışı nedeniyle Hozat'ta 6, merkezde 5, Nazımiye'de 5, Pertek'te 5,Mazgirt'te 3, Pülümür'de 1 olmak üzere toplam 25 köy yolu ulaşıma kapandı. Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı ekipler tarafından kapalı köy yollarını açmak için başlatılan çalışmalar devam ederken Karayolları 86. Şube Şefliği'ne bağlı ekipler de yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan kar yağışının ardından doğaya çıkarılan küçükbaş hayvanlar da karla birlikte renkli görüntüler oluşturdu.