30 kilo altınla kaçtığı ileri sürülmüştü, tahliye oldu

Konya'nın Meram ilçesindeki Sarraflar Çarşısı'nda kuyumculuk yapan Musa Göksu, iddiaya göre geçen yıl Temmuz ayında, iş yerinde indirim çadırı kuracağını söyleyerek, Konya ve İstanbul'daki bazı altın toptancıları ile imalatçılardan altın istedi. Yaklaşık 30 kilogram altın toplayan Göksu, indirimli satışların 22 Temmuz'da sona ereceğini söyledi. Daha sonra ise bu süreyi 3 gün uzattığını açıkladı. Altın veren kuyumculardan bazıları, 24 Temmuz sabahı geldikleri Göksu'nun iş yerinin kapalı olduğunu gördü. Göksu'ya telefonla da ulaşmayınca dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar, emniyet ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturmada, çevredeki güvenlik kameralarından Göksu'nun 23 Temmuz günü, 2 valiz ile iş yerinden çıktığı saptandı.

SEVGİLİSİYLE YAKALANDI

Sevgilisi Özen Yıldırım (40) ile İstanbul'a gidip, Beşiktaş ilçesinde, Yıldırım adına ev kiraladığı tespit edilen Göksu, geçen yıl 27 Temmuz günü düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramada ise 2 valiz içine 100 bin Türk lirası ve bin euro ile 200'den fazla altın saat, küpe ve kolye ele geçirildi. Yıldırım'a ait çantada da kolye ve küpe bulundu. Gözaltına alınarak, Konya'ya getirilen çift, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı. Soruşturmayı sürdüren polis, Göksu'ya yardım ettiği belirlenen elemanı Mehmet Ali Doğan'da gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

80 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianamede 8 şikâyetçi olduğu belirtilerek, şüpheliler hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 8'er kez 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi. Göksu'ya altın emanet eden 64 müşterisinin şikâyetleri ise suçun 'güveni kötüye kullanmak' kapsamında olması nedeniyle uzlaştırma bürosuna gönderildi.

TAHLİYE OLDU

Özen Yıldırım ve Mehmet Ali Doğan, davanın görüldüğü Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesince ilk duruşmada tahliye olmuştu. Tutuklu yargılanan Musa Göksu ise yargılama boyunca hakkındaki suçlamaları kabul etmemiş, kaçmadığını, İstanbul da bir süre kafa dinledikten sonra tekrar Konya'ya geri döneceğini ileri sürmüştü. Göksu, son duruşmada tahliye talebini yineledi. Mahkeme heyeti, Musa Göksu'nun yurtdışı çıkış yasağı konularak tahliye edilmesine karar verdi.

Duruşla ileriki bir tarihe ertelendi.