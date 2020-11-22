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'da kısıtlamanın ardından gelenek bozulmadı! Siparişleri yakın yerlere böyle teslim ettiler

Son dakika haber: Hafta sonu tüm Türkiye'de uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması alışık olmadık manzaralara neden oluyor. 'da akşamları yoğun kuyrukların oluştuğu şırdan ve ciğerciler satışlarına drone ile devam ederek geleneği bozmadı. Kısıtlamanın saat 20.00 ile yürürlüğe girmesi ile Adana'da şırdan ve ciğer siparişleri uçuşa geçti. İşte o görüntüler...

İHA
Giriş Tarihi: 22.11.2020 07:41 ABONE OL
Adana'da kısıtlamanın ardından gelenek bozulmadı! Siparişleri yakın yerlere böyle teslim ettiler

Kozan'da saat 20.00'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması şırdan ve ciğer satışlarını etkilemedi. Şırdan kazanlardan tezgaha çıkmadan tükendi.

Adana'da kısıtlamanın ardından gelenek bozulmadı! Siparişleri yakın yerlere böyle teslim ettiler

Kozan'da şırdan servisi yapan Murat Mercan uzak mesafelere araç ile Şırdan servisi yaparken yakın mesafe de drone ile sırdan servisi yaptı. Balkondan verdiği şırdan siparişini drone ile alan Emine İnanç kronik rahatsız grubu olduklarını için ayaklarına hizmeti geldiğini kaydetti.

Adana'da kısıtlamanın ardından gelenek bozulmadı! Siparişleri yakın yerlere böyle teslim ettiler

Şırdan ve paça işletmesi Murat Mercan yakın mesafe de drone ile servis yapıldığını kaydederek, "Malum yasak çıkmaya başladı. Şuan üçüncü kazanımızı attık.

Adana'da kısıtlamanın ardından gelenek bozulmadı! Siparişleri yakın yerlere böyle teslim ettiler

Adanalılar şırdandan vazgeçmiyor. 'da şırdan kıtlığı var. Az sayıda olunca Dana şırdan alternatif ile servis veriyoruz. Bizim adana denilince akla gelen şırdan" diye konuştu.

Adana'da kısıtlamanın ardından gelenek bozulmadı! Siparişleri yakın yerlere böyle teslim ettiler

50 yıldır ciğer kebapçısı olan Fuat Dokuzcu, evlere sipariş yetiştirmek için yoğun çalıştığını kaydederek, "Kozan'da bu hizmeti vermekten gurur duyuyorum. Servislerimiz arttı.

Adana'da kısıtlamanın ardından gelenek bozulmadı! Siparişleri yakın yerlere böyle teslim ettiler

Adanalıların vazgeçilmez tutkusu ciğer, şırdan. Müşterimize hitap etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

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Adana'da kısıtlamanın ardından gelenek bozulmadı! Siparişleri yakın yerlere böyle teslim ettiler
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