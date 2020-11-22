Denetimlerde en başa geri döndük! Koruyucu kıyafetle denetim...

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında, Cuma gününden itibaren, bir dizi yeni tedbir alınırken, bazı eski kısıtlamalarda tekrardan geri döndü. 20 yaş altı ve 65 yaş ile üstüne getirilen kısıtlamaların yanı sıra, hafta sonları belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Ayrıca restoran, kafe ve benzeri işletmelerde de sadece paket servis hizmeti verilmesi karara bağlandı. Günlük olarak yapılan korona denetimlerinde de aslında eski olan bir yenilikte gözlendi. Kocaeli'nde polis uygulamalar esnasında, pandeminin ilk günlerinde olduğu gibi koruyucu kıyafet, maske ve eldiven kullandığı gözlendi.

19 KARANTİNA İHLALİ

Cumartesi günü Kocaeli'nde gün boyu yapılan uygulamalarda, bin 365 iş yeri denetlendi. Ayrıca 14 bin 100 kişiye kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan kontrollerde karantina ihlali yapan 19, maske takma kuralına uymayan 157 ve sosyal mesafe kuralına uymayan 4 kişi ile Koronavirüs tedbirlerine uymayan 8 işyeri ve yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 67 kişiye idari para cezası uygulandı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI 18 KİŞİ İHLAL ETTİ

Öte yandan yeni tedbirler olan sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 kişi ile izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten 4 işyerine de adli işlem yapıldı. Öte yandan çeşitli suçlardan aranan 46 kişiye adli işlem yapıldı. Ayrıca salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde toplam 912 araç kontrol edildi. Denetimlerin bundan sonrada sıklıkla devam edeceği öğrenildi.