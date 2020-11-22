Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Elbeğendi kırsal mahallesinde elektrik ustası Fadıl Aydoğan, elektrik arızasını gidermek için çıktığı direkte hat bağlantısı yaptığı sırada elektrik akımına kapılarak yere düştü. Elektrik çarpmasının etkisiyle zemine çakılan talihsiz adam ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların Viranşehir Devlet Hastanesine götürdüğü Aydoğan, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada da tedavi altına alınan Aydoğan doktorların kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Aydağan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.