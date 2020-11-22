Ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan şüpheliler operasyonla yakalandı

Adana Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Bahçeşehir Mahallesi'ndeki bir ev ile 3 işyerinden 2 bin euro, 500 dolar para, 2'si tam, 4'ü yarım, 10'u çeyrek altın ile 3 ayrı iş yerinden 1 bilgisayar, 1 projektör, 1 jeneratör ile 2 bin TL para çalan şüphelinin, İshak A. olduğunu belirledi. Polis, yaptığı operasyonla İshak A.'yı saklandığı evde yakalandı ve tutuklandı.

Polis, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesi'ndeki bir iş yerindeki 4 buzdolabından söktüğü motorları ve demir kapıları çaldığı belirlenen şüphelinin ise Ekrem O. olduğunu tespit etti.

Şüpheli Ekrem O., Özgür Mahallesi'ndeki evinde yakalandı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.