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’a kaçarken kurtların saldırısında öldü

Van’ın Saray ilçesinden kaçak yollarla ’a kaçmaya çalışan 20 yaşındaki Adnan Karahan gecenin karanlığında bölgede bulunan aç kurtların saldırına uğrayarak hayatını kaybetti.

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 22.11.2020 11:44 ABONE OL
İran’a kaçarken kurtların saldırısında öldü

Van'ın ilçelerinden Saray'a bağlı ve İran'a sınır olan Kurucan köyünden bir kişi, kaçak şekilde İran'a geçmeye çalıştığı sırada kurtların saldırısına uğradı. Evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen 28 yaşındaki Adnan Karahan hayatını kaybetti.

KURTLARDAN KAÇARKEN ÇUKURA DÜŞTÜ

Sınır hattında görevli askerlere yakalanmamak için gecenin karanlığında İran sınırına doğru yürüyen Karahan bölgede bulunan ve yiyecek bulamayan kurtların saldırısına uğradı. Kurtlardan kaçmak isterken çukura düşen Adnan Karahan iddiaya göre telefonla aradığı arkadaşlarından çukura düştüğünü ve çıkamadığını söyleyerek yardım istedi.

PARÇALANMIŞ CESEDİ BULUNDU

Karahan'ı aramaya çıkan akraba ve arkadaşları; sabaha karşı ulaştıkları çukur çevresinde, Karahan'ın cansız bedenini parçalanmış halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen askerler tarafından otopsi için önce Özalp Devlet Hastanesine ardından da Van Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Karahan'ın vücudundaki izlerden ve çevreye dağılan ceset parçalarından vahşi hayvan saldırısında öldüğü belirlendi.

Karahan'ın kesin ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından belli olacak.

Karahan'ın sosyal medyada terör örgütü PKK'yı öven paylaşımlarda bulunduğu da belirlendi.

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İran’a kaçarken kurtların saldırısında öldü
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