Kimsenin bizi yanlış argümanlarla tehdit etme hakkı yok

BaşkanErdoğan, AK Parti il kongrelerine hitabında AB'nin Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusunda Türkiye'ye yönelttiği asılsız ithamlar ve yaptırım tehditlerine de değindi.Türkiye'nin büyük adımlarını, tüm engellere rağmen hedeflerine ulaştırdık. Demokrasi ve kalkınma mücadelemizin önünde set kuramayacaklarını görenler ellerinden geleni sahaya sürdüler. Terör örgütlerinden darbecilere kadar herkesi kullandılar. Biz tuzakları birer birer boşa çıkardıkça, kimi zaman sinsice, kimi zaman pervasızca yeni oyunlarla karşımıza çıktılar. Bu saldırılara cevabı da içerde birliğimizi güçlendirerek, dışarda diplomatik ve askeri gücümüzü ortaya koyarak verdik.Amacımız ne içerde ne dışarda kimseyle kavga etmek, kimsenin hakkını çiğnemek, kimsenin meşru duruşunu bozmak değil. Dostlarımızla, müttefiklerimizle daha güçlü işbirliği içinde olmak istiyoruz. AB'den ayrımcılık yapmamasını, verdiği sözleri tutmasını, ülkemize yönelik aleni düşmanlıklara alet olmamasını istiyoruz. Kendimizi başka yerlerde değil Avrupa'da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile kurmayı tasavvur ediyoruz. Amerika ile uzun ve yakın müttefiklik ilişkilerimizi bölgesel ve küresel ilişkilerin çözümünde kullanmak arzusundayız. Rusya ve İran gibi ülkeleri asla göz ardı edemeyiz. İslam dünyası ile derin ilişkilerimiz var. Hiç kimsenin yanlış argümanlarla Türkiye'yi tehdit etme hakkı yok. Kendi bahsettikleri değerleri kendileri çiğneyenlerin ülkemizi eleştirmesinden ve işi yaptırım noktasına getirmesinden üzüntü duyuyoruz. Hiçbir ülke ve kurumla aramızda çözülemeyecek bir sorun olmadığını düşünüyoruz. Bize bir adım gelene, birkaç adım gitmekten asla vazgeçmedik.