Kısıtlama ihlali yapıp gazetecilere müdahale ettiler!

Kahramanmaraş'da sokağa çıkma kısıtlaması olmasına karşın çevreye rahatsızlık veren 3 kişi için çevre sakinleri ihbarda bulundu. Polisin yasal işlem yapmak istediği kişiler, gazetecilere de sözlü saldırıda bulundu. Şahıslar hakkında kısıtlama ihlali ve çevreyi rahatsız etmekten cezai işlem uygulandı.

İsmet paşa Mahallesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve çevreye rahatsızlık veren Erkan A. (21), Emrah P. (34) ve Ahmed S. (20) adlı 3 kişiye ihbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şubesi ekiplerince müdahale edildi.

Kendilerini görüntülemek isteyen basın mensuplarına "O kameraları kapatın" şeklinde gazetecilerin işini yapmasını da engellemeye çalışan 3 şahıs, polis ekipleri tarafından etkisiz hale gerilerek ekip otolarına bindirildi.

Sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şahıslara sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten 900'er Türk lirası ve 'Çevreyi Rahatsız Etmek'ten 197'şer Türk lirası olmak üzere toplam 3 bin 291 Türk lirası cezai işlem uygulandı.

Gözaltına alınan şahıslardan Erkan A.(21) hakkında 'Görevi yaptırmamak' için 'Polise direnme' suçundan adli işlem başlatıldı.