Market hırsızları suçüstü yakalandı

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan E.G.(18) ve B.G.'nin(15), farklı suçlardan birçok suçtan kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

İstanbul Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 15 Kasım günü gerçekleşen olayda bir markette hırsızlık yapmaya çalışan iki şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Son bir haftada 17 farklı suçtan araması bulunan ve güvenlik kameralarından kimlikleri tespit edilen iki şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından takibe alındı. Polis ekipleri tarafından takip edildiklerinin farkında olmayan şüpheliler, 15 Kasım günü Fevzi Çakmak Mahallesi Fevzi Çakmak Sokak üzerinde bulunan bir markete girdi. Market sahibinin dikkatsiz bir anını kovalayan şüpheliler, hırsızlık yapmak için harekete geçtikleri anda kendilerini izleyen ekipler tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

BİRİNİN 44 DİĞERİNİN 27 SUÇ KAYDI VAR

Gözaltına alınan şüphelilerden 18 yaşındaki E.G.'nin farklı suçlardan 44 adet, 15 yaşındaki B.G.'nin ise farklı suçlardan 27 adet kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından Pendik'te bir markette suçüstü yakalanan şüphelilerin, sadece 6 Kasım ve 15 Kasım tarihleri arasında bile 17 adet farklı suç işlediği ortaya çıktı.

TUTUKLANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.G. ve B.G., 17 Kasım günü tutuklanarak cezaevine gönderildi.