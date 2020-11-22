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'den son dakika açıklaması: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: : Irak kuzeyindeki Avaşain bölgesinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.

DHA
Giriş Tarihi: 22.11.2020 16:02 Son Güncelleme: 22.11.2020 16:19 ABONE OL
MSB'den son dakika açıklaması: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde ve Barış Pınarı bölgesinde 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB'den yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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MSB'den son dakika açıklaması: 6 terörist etkisiz hale getirildi
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