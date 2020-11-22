Sağlık Bakanı Koca'dan Kovid-19'dan korunmada "En iyi tedbir evimizdir" uyarısı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyayı etkisi altına alan ve ölümcül seyreden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmada evde zaman geçirilmesinin en iyi tedbir olduğuna dikkati çekerek, "Yakınlarımızla, aile büyüklerimizle görüşmek için mümkünse teknolojiden yararlanalım. Sevdiklerimizle ekran başında bir araya gelelim. Sizin evde geçirdiğiniz zaman arttıkça bizim mücadele gücümüz artacak." ifadelerini kullandı.

"EN İYİ TEDBİR EVİMİZDİR."

Koca, Twitter hesabından Kovid-19'dan korunmaya yönelik evde zaman geçirilmesinin önemine ilişkin paylaşımlarda bulundu.

"En iyi tedbir evimizdir." mesajına yer veren Koca, "Sizin evde geçirdiğiniz zaman arttıkça bizim mücadele gücümüz artacak." açıklamasını yaptı.

Bakan Koca, bir başka mesajında ise şunları kaydetti:

"Bugün pazar. Yakınlarımızla, aile büyüklerimizle görüşmek için mümkünse teknolojiden yararlanalım. Büyüklerimizi ziyaret etmek yerine, görüntülü konuşalım. Sevdiklerimizle ekran başında bir araya gelelim."

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