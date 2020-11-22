Koronavirüs salgının önlenmesi amacıyla alınan yeni tedbirler uygulamaya konuldu. Şanlıurfa'da ilk sokağa çıkma kısıtlaması dün gece gerçekleşti. Şanlıurfa yasağa uydu, sokaklar boş kaldı. Bugün 10:00'a kadar devam eden kısıtlama nedeniyle her gün dolup taşan Balıklıgöl'ün de bomboş olduğu görüldü.

Koronavirüs salgını kış aylarının gelmesiyle de birlikte Türkiye'de ve dünyada yeniden yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün kitlesel bir şekilde yayılmaya başladığını açıkladı. İçişleri ve Sağlık Bakanlığı, koronavirüse karşı yeni önlemler aldı. Buna göre; yeni bir genelge yayınlanana kadar hafta sonları belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacak, okullar uzaktan eğitim yapacak, kafeler ve restoranlar kapanacak ve paket servis yapacak.