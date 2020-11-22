Son dakika... Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Yeni tedbirler alabiliriz

İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son dakika açıklamalarından canlı yayın ve konuşmasından öne çıkanlar;

KORONAVİRÜSTE EK TEDBİRLER ALABİLİRİZ

"TAMAM" olarak kodladığımız Temizlik, Maske ve Mesafe kurallarına uyarsak inanıyorum ki salgındaki rakamları önümüzdeki günlerde düşüşe geçirebileceğiz. Ancak kısıtlamalara uyulmazsa ek tedbirler alabiliriz.

Cumhur İttifakı ile milletin menfaatine olan her hususta omuz omuza olacak, yapacak çok işimiz, hayata geçirilecek çok politikamız var. Bu nedenle sayın Devlet Bahçeli'ye de teşekkürlerimi bir borç biliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Olağan 7. İl Kongreleri konuşmasında önemli açıklamalar | Video

YASİN'LERİN KATİLLERİNİ SAVUNMADIk, SAVUNMAYIZ

Biz Kobani'yi unutamayız. Diyarbakır'da bizim Kürt kardeşlerimizi öldürenlerle, Yasin Börü'lerimizi şehit edenlerle aynı safta olamayız. Onların savunmasını yapmaya kalkanlar kusura bakmasınlar. Ama AK Parti biz Diyarbakır'da öldürülen kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

ŞAHSİ İFADELER CUMHURBAŞKANI İLE İLİŞKİLENDİRİLEMEZ

Partimizde bizimle çalışmış kişiler bile olsa şahsi ifadeler Cumhurbaşkanı ve AK Parti ile ilişkilendirilemez. Bizim nerede durduğumuz, ne dediğimiz, nasıl davrandığımız ortadadır.

YENİ BİR REFORM DÖNEMİNİ BAŞLATIYORUZ

Ülkemizi reformlarla daha ileri taşıyacak bir atılım başlatıyoruz. Bu şekilde 2023 ve 2053 hedeflerimize yürümeye kararlılıkla devam edeceğiz. Rabbim yolumuzu ve bahtımızı açık eylesin diyorum. Bu duygularla Burdur, Gümüşhane, Kastamonu, Isparta ve Sinop kongrelerimizde görev üstlenecek kardeşlerimize başarılar diliyorum.