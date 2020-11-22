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haberi: bugün ne zaman bitiyor? 21 Kasım Cumartesi şimdi sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta sonu hakkında gelişmeleri yaşanırken milyonlarca vatandaş 'Sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?' sorusunun yanıtını arıyor. Vaka sayılarında yaşanan artışla beraber Cumartesi ve Pazar günleri belirli saatlerde uygulanacak olan kısıtlama ile ilgili detaylar için araştırmalar sürüyor. Peki, Şu an sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı başladı mı, ne zaman saat kaçta başlayacak? İşte Bakanlık tarafından yayımlanan son dakika genelgesinin detayları…

Giriş Tarihi: 22.11.2020 09:17 Son Güncelleme: 22.11.2020 09:18 ABONE OL
Son dakika haberi: Sokağa çıkma yasağı bugün ne zaman bitiyor? 21 Kasım Cumartesi şimdi sokağa çıkma yasağı var mı?

Son dakika haberler… Bugün belirlenen saatte başlayacak olan sokağa çıkma yasağı için geri sayım sürüyor. Milyonlarca vatandaş yasağın başlayacağı saatle ilgili olarak araştırmalarını gerçekleştirirken İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni tedbir kararları genelgesinde tüm detaylara yer verilmişti. Buna göre; Şu an sokağa çıkma yasağı var mı, başladı mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta başlayacak? İşte Bakanlık tarafından yayımlanan son dakika genelgesinin detayları…

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ: 21 KASIM BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Koronavirüs salgınının yayılımını önlemek amacıyla başlatılan kısıtlama süreci geçtiğimiz akşam 20.00 itibarıyla başlarken kısıtlamalardan biri olan hafta sonu sokağa çıkma yasağı ise bugün uygulanmaya başlayacak. Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren konuya dair detaylı araştırmaya çıktı.

İşte yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesinin detayları;

Son dakika haberi: Yeni yasaklar ne zaman, saat kaçta başlayacak? Sokağa çıkma yasağı bugün başlıyor mu, yeni yasaklar saat kaçta başlıyor?

İçişleri Bakanlığı koronavirüse karşı son tedbirlerle ilgili genelgeyi yayımladı. Buna göre, hafta sonları saat 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak.

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Koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından Bakanlığı koronavirüs salgını yeni tedoluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığı yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Son dakika haberi: Yeni yasaklar ne zaman, saat kaçta başlayacak? Sokağa çıkma yasağı bugün başlıyor mu, yeni yasaklar saat kaçta başlıyor?

2020 yılı içerisinde tüm Dünya'yı etkisi altına alan Koronavirüs salgınının yayılımında/bulaşında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığı görülmektedir. Özellikle Avrupa kıtasında bulunan ülkelerde salgının seyrinde çok ciddi yükseliş olduğu ve salgınla mücadele kapsamında birçok yeni tedbir kararları alınarak uygulamaya geçildiği izlenmektedir.

Son dakika haberi: Yeni yasaklar ne zaman, saat kaçta başlayacak? Sokağa çıkma yasağı bugün başlıyor mu, yeni yasaklar saat kaçta başlıyor?

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Son dakika haberi: Yeni yasaklar ne zaman, saat kaçta başlayacak? Sokağa çıkma yasağı bugün başlıyor mu, yeni yasaklar saat kaçta başlıyor?

BAKAN KOCA'DAN SON DAKİKA PAYLAŞIM: SOKAK KISITLAMASI YARIN

koronavirüse karşı son tedbirlerle ilgili genelgeyi yayımladı. Buna göre, hafta sonları saat10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak.

Koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından Bakanlığı koronavirüs salgını yeni tedoluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığı yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

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Son dakika haberi: Sokağa çıkma yasağı bugün ne zaman bitiyor? 21 Kasım Cumartesi şimdi sokağa çıkma yasağı var mı?
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