SON DAKİKA | Bugün sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta bitiyor? Yeni tedbir kararları genelgesi ile 28-29 Kasım 2020 Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika haberler… Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri geçtiğimiz Cumartesi ve Pazar günü boyunca vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yerini aldı. Birçok vatandaş genelgede yer alan saatlerle ilgili kafa karışıklığı yaşarken kısıtlama Cumartesi akşamı 20.00'dan Pazar günü sabah 10.00'a kadar sürerken dün akşam başlayan kısıtlama ise bugün 05.00'da sona erdi. Peki; 28-29 Kasım 2020 Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl olacak? İşte konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan son dakika genelgesinin detayları…

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ: BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NASIL?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması ülkemizdeki vaka artışlarıyla beraber yeniden uygulanmaya başladı. Belirli saatler aralığında uygulanan kısıtlama 20.00 ile 10.00 saatleri aralığında uygulanırken öte yandan bununla beraber birçok farklı yasak da uygulamaya geçti. Vatandaşlar önümüzdeki Cumartesi Pazar günü de bu yasağın devam edip etmeyeceğini merak ediyor…