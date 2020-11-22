Vali Karaloğlu: Diyarbakır’ı Dicle ile buluşturacağız

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Fiskaya, Hevsel Bahçeleri ve Dicle Nehri kenarını gezen Karaloğlu, yetkililerden bölge hakkında bilgi aldı.

180 HEKTARLIK ALANA MESİRE ALANI TALİMATI

Karaloğlu, vatandaşların Dicle Nehri ile buluşmalarını sağlamak amacıyla Fiskaya'da Üniversite köprüsünden başlayıp Silvan köprüsüne kadar uzanan hat boyunca yaklaşık 135 hektarlık alan ve Dicle nehrinin karşı kıyısında Üniversite köprüsünden Kırklar Dağı'na doğru 45 hektarlık alanda park, rekreasyon alanı, yürüyüş yolları, bisiklet parkurları ile yine o bölgede bulunan gölet etrafına mesire alanı yapılması talimatı verdi.

Karaloğlu, "Bir tarafta, 8 bin yıllık bereket bahçemiz, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan değerimiz Hevsel Bahçeleri, diğer tarafta kıvrıla kıvrıla uzandığı her yere bereket götüren muazzam Dicle Nehri. İnşallah yeni projemizle, Diyarbakır'ı Diyarbakırlıyı Dicle ile buluşturacağız." açıklamasını yaptı.

İncelemelerinde Karaloğlu'na; Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan, Rölove ve Anıtlar Bölge Müdürü Cemil Koç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemil Alp ve Müze Müdürü Vehbi Yurt ile Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları eşlik etti.