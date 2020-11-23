15 yaşında çocuğa dayak olayında son dakika gelişmesi!

NÖBETÇİ MAHKEMEDE DE SERBEST KALMIŞLARDI

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 14 Kasım 2020 günü başvuru yapılarak henüz 15 yaşında olan mağdurun darp edildiği bildirilerek soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

Son dakika! İstanbul'da dehşet! 15 yaşındaki çocuğa sadist işkence kamerada | Video

Şüpheli Bayram S. K'nin iş yeri sahibi olduğu, şüpheli Yücel B. aynı işyerinde kaplama ustası olarak çalıştığı ve mağdur Enes'in şüpheli Yücel'in yanında yaklaşık bir yıldır çırak olarak çalıştığı belirtildi. İddianamede, müracaattan 3 hafta önce hiçbir geçerli neden yokken şüpheli Yücel B'nin, mağdur Enes'e defalarca tokat attığı, şüpheli Bayram S.K'nin ise darp anlarını görüntüye aldığı, her ne kadar Bayram'ın darp etme görüntüsü yoksa da kayıtlarda "Evet Yücel abi, devam et. Yücel abi böyle bitmez. Yücel abi" diyerek şüpheli Yücel'in mağduru darp etme kararlılığını kuvvetlendirdiği kaydedildi. Mağdur Enes'in henüz 15 yaşında olduğu, henüz fiziksel gelişimi tamamlamadığı, kamera görüntülerinde mağdurun darp edilme eylemine hiçbir karşılık veremediği, tamamen korumacı bir tavır aldığı vurgulandı.