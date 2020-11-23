Ardahan, - 12’yi gördü

Hava sıcaklıklarının düştüğü ve kar yağışlarının başladığı Doğu Anadolu Bölgesinde, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü don ve buzlanma uyarılarında bulundu. Gece saatlerinde en bölgede en düşük hava sıcaklığı Ardahan'ın Göle ilçesinde sıfırın altında 12 olarak belirlenirken, Erzurum ve Kars'ın Sarıkamış ilçelerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 10 ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Bölge genelinde hava parçalı yer yer çok bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı beklenmekte. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.