Atatürk sevginiz de yalan cumhuriyet hassasiyetiniz de

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partisinin Karabük il kongresinde yaptığı konuşmada İYİ Parti ve CHP'yi eleştirdi. Durmaz, Türkiye'nin bugün sınır içi ve dışında birçok sorunla baş etmeye çalıştığını vurgulayarak, "Liderimizin dediği gibi 'Türkiye çoklu bir cephe hattındadır.' Böyle bir durumda milli konularda siyasi hesap yapanların, 'iktidarı yıpratayım' derken Türkiye'yi zaafa uğratanların siyasi ahlakını sorgulamak gerekir. Bu konuda özellikle CHP, İYİ Parti ve 'yancıları' sınıfta kalmıştır" dedi.Siyasetin sözle eylem uyumu gerektirdiğine işaret eden Durmaz, şunları kaydetti: "Dilinizden Atatürk'ü, cumhuriyeti, demokrasiyi düşürmeyeceksiniz ama bu vatanın birliğine, dirliğine düşman yapılarla, bölücü odaklarla el ele, kol kola siyaset yapacaksınız. 'Atatürk'ün partisiyiz.' diyeceksiniz ama Atatürk'e, Atatürk diyemeyeceksiniz. Cumhuriyet diyeceksiniz ama belediyelerinizde çocuk parklarına PKK'nın paçavrasını resmedeceksiniz. Demokrasi diyeceksiniz ama 793 şehidimizin azmettiricisi PKK'lı Selahattin Demirtaş'a, Soros'çu Osman Kavala'ya özgürlük isteyeceksiniz. Sizin Atatürk sevginiz de cumhuriyet hassasiyetiniz de demokrasi anlayışınız da külliyen yalan."