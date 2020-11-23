Boşanma davası nasıl açılır? Çekişmeli ve anlaşmalı boşanma davası ne kadar sürer? Dilekçe örneği

Evli çiftler herhangi bir nedenden dolayı evliliklerine son verebiliyorlar. Evliliklerine son verebilmeleri içinde boşanma davası açmaları gerekiyor. Çiftler boşanma davası için ise iki seçenekleri var. Ya anlaşmalı boşanma ya da çekişmeli boşanma türünden birini seçmelidirler. Yani boşanma davasının nasıl açılacağını belirleyen bu iki unsurdur. Boşanma davası nasıl açılır? Konusunu detaylı şekilde inceleyeceğiz. Boşanma davası ücretleri ne kadar? İşte merak edilenlerin yanıtları…

BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?

Evli çiftler boşanmaya karar verdiklerinde boşanma davası açmaları gerekir. Fakat boşanma davası içinde bir karar vermek zorundalar. Ya anlaşmalı şekilde boşanacaklar ya da çekişmeli boşanma türünü seçecekler. Her iki boşanma türü içinde Aile Mahkemesine başvurmaları gerekir. Boşanmak isteyen kişi ya da taraflardan biri şu belgeleri tamamlamaları gerekir:

İki nüsha dava dilekçesi

Nüfus cüzdan fotokopisi

Varsa eklemek istediği belgeler

Davayı avukatlı ya da avukatsız şekilde açabilir.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI

Anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davasına göre daha kolay olanıdır. Herhangi bir adliyenin Aile Mahkemesine başvurarak dava açılabilir. Anlaşmalı boşanma davasında anlaşmalı boşanma protokolü kabul edilerek uygulanır. Mahkemede tarafların bu başvurusu doğrultusunda tarafların hazırladığı anlaşmalı boşanma protokolü kabul ederek boşanma kararını verir.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI NE KADAR SÜRER?

Çekişmeli boşanma davası, anlaşmalı boşanma davasına göre farklı yöntem uygulanır. Karşı tarafa tebligat gönderilir, cevap dilekçesi ve ön inceleme aşaması uygulanır. Aşamalar tamamlandıktan sonra mahkeme günü belirlenir. Tarafların hazırlayarak imzaladığı protokol mahkeme tarafından dikkate alınarak boşanma kararı verilir. Çekişmeli boşanma davası davanın durumuna göre süresi değişebilir. Dava süresi uzayabilir de, kısalabilir de. Davadaki aşamaların tamamlanmasına göre genelde süre uzayabilmektedir. Tanık sayısı, tanıkların ikametgâh yeri, ilk davaya gelip gelmemeleri, kurumlardan istenen evrakların gecikmesi gibi birçok etken davanın uzamasına neden olabilir.

BOŞANMA DAVASI ÜCRETLERİ

Boşanma davası ücretleri davacı tarafından ödenir. Davacı mahkeme veznesine dava harcı ve giderlerini peşin olarak yatırır. Eğer eksik yatırılırsa mahkeme devam etmez. Davada dinlenecek tanık sayısı, dava dosyasının bilirkişi kontrolünden geçip geçmeyeceği, başka kurumlara gönderilen veya istenen evraklar dava açma maliyetini belirler. Genel olarak 350-600 TL arasında bir tutar olur.

TEK CELSEDE BOŞANMAK İÇİN NE YAPILIR?

Tek celsede boşanma türüne anlaşmalı boşanma denir. Taraflar belirli protokolleri kabul edip mahkemeye kolayca başvurur. Mahkemede iki tarafın talebi doğrultusunda protokol kabul edilerek boşanma kararı verilir.

BOŞANMA DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ