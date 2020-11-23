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Mevlüt , 'daki başkonsoloslarla görüştü

Mevlüt , 'nun etkinliğine video konferans yoluyla katıldı. Bakan Çavuşoğlukonuyla ilgili sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunurken, "Vatandaşlarımızın haklarının savunulması en önemli dış politika önceliğimiz" ifadelerini kullandı.

AA
Giriş Tarihi: 23.11.2020 17:37 Son Güncelleme: 23.11.2020 17:41 ABONE OL
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'daki başkonsoloslarla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Konsolosluk Topluluğu'nun video konferans etkinliğinde İstanbul'daki başkonsoloslarla bir araya geldi.

BAŞKONSOLOSLARLA BİR ARAYA GELDİ

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Konsolosluk Topluluğu'nun gerçekleştirdiği video konferans etkinliğinde İstanbul'daki başkonsoloslarla bir araya geldiğini belirtti.

"DIŞ POLİTİKA ÖNCELİĞİMİZ"

Diğer ülkelerle olan ilişkilerde konsolosluk işlerine önem verdiklerini belirten Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımızın haklarının savunulması en önemli dış politika önceliğimiz." mesajını paylaştı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'daki başkonsoloslarla görüştü
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