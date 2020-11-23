Ev köpeği cinsleri: Evde beslenecek köpek cinsleri ve özellikleri

Günümüzde apartman dairelerinde yaşayanların sayısı oldukça fazla. Ancak, apartmanda yaşamak hayvan beslemeye engel bir durum değil elbette. Hal böyle olunca evinde köpek beslemek isteyenler sakin, uyumlu, gürültü yapmayan, havlamayan ve tüy dökmeyen köpeklere yöneliyor. Şehir hayatında maddi ve manevi anlamda bir hayvana bakmak zor olsa da bu sorumluluğun altından kalkabilecek nitelikte olan pek çok hayvan severe rastlamak mümkün. Öyleyse evde beslemek için en uygun köpek türleri hangileridir? Havlamayan köpek cinsleri nelerdir? Hangi köpek cinsi tüy dökmez? Apartmanda hangi köpek beslenir? İşte bu gibi tüm sorularınızın yanıtları ile sizlerleyiz…

EVDE BESLEMEK İÇİN EN UYGUN KÖPEK TÜRLERİ

Köpekler pek çok hayvan gibi özgür olmayı sever ve dostluk duyguları gelişmiştir. Bazı köpekler iri yapılı olmasına rağmen gerçek bir arkadaş canlısı iken, bazı köpekler minyon yapısı ile görünümünden tamamen farklı bir hırçınlık duygusu taşıyabilirler. Dolayısıyla, bu noktada evde beslemek için uygun köpek cinslerini tercih etmeniz hem köpeğiniz, hem kendiniz hem de komşularınız bakımından daha sağlıklı bir seçim olacaktır. Tüm hayvanlar gibi köpeklerde doğada yaşamaktan keyif alırlar ancak bakım ihtiyaçlarını tam anlamıyla yerine getirebilecek sorumluluk sahibi insanlar tarafından bakıldığında hayatlarına mutlu bir şekilde devam edebilirler.

APARTMANDA HANGİ KÖPEK BESLENİR?

Köpekler büyük, orta ve küçük ırklar olarak 3 gruba ayrılırlar. Hangi ırkı sevdiğiniz önemlidir fakat sevdiğiniz ırkın apartman hayatına ayak uydurup uyduramayacağı ihtimalleri de vardır. Büyük köpekler için bulunduğu alanın geniş olması önem taşırken küçük köpeklerin havlama sıklığı fazladır. Bu apartman sakinlerini genellikle rahatsız eden bir durum olsa da eğitim verilerek havlaması azaltılabilir ancak, bu konuda gerçek bir eğitim verilmesi için yavru bir köpeği sahiplenmek gerekir. Öyleyse şimdi, apartmanda beslenecek, havlamayan ve tüy dökmeyen köpek türlerini sizler için bir araya getirdik. Gelin hep birlikte bir göz atalım…

YORKSHİRE TERRİER

İngiliz ırkına ait, ev ortamına mükemmel ayak uyduran bir köpek çeşididir. İingiltere'den İskoçya'ya göç ederek tüm dünyada tanınan bu köpek 1800'lü yıllarda ortaya çıkmıştır. Oldukça sevecen ve eğlenceli yapısıyla dikkat çeker. Aile ortamına kısa sürede ayak uydurur ve genellikle enerjik ve duygusaldır.

FRENCH BULLDOG

Dünyada popüler köpek ırklarından olan French Bulldog eğlenceli ve sevgi dolu köpek türüdür. Küçük, sevimli ve akıllı yapıları ile ön plana çıkar. Yarasa kulağına benzeyen kulakları ile farklı bir çekiciliğe sahiptirler.

BOSTON TERRİER

Boston Terrier gerçek bir dost canlısı. Apartman hayatına kısa sürede adapte olabilen bu sevimli köpek, kısa tüylü ve şaşkın suratlı bir görünüme sahiptir. Çocuklara iyi anlaşırlar ve fazla tüy dökmeyen köpekler arasında yer alırlar. Evde eğitime açık ve kolay kavrayan bir köpektir. Ancak lider ruha sahip olduğundan küçük yaşlarda eğitilmesi önemlidir.

MALTESA

Maltese, minyon bir görünüşe ve sevimli bir surata sahiptir. Ev yaşamı için ideal hayvanlar arasında popülerliğe sahiptir. İnsanlar ve diğer hayvanlarla anlaşma sorunu yaşamazlar. Harika beyaz tüyleri sık ve gürdür ancak, buna rağmen fazla tüy dökmeyen ev köpekleridir.

BEAGLE

Kısa tüylü olan bu köpekler iyi bir ev arkadaşı ve sadık bir dostturlar. Fazla tüy dökmeyen köpeklerden biri de Beagle cinsi bu köpektir. Böylelikle sık yıkama ihtiyacı ve tarama ihtiyacı da doğmaz. Biraz hiperaktif, enerjik ve hayat doludurlar. İz sürme konusunda iyidirler ve bağımsız bazen de inatçıdırlar.

MALTİPOO

Apartmanda yaşayabilecek aile köpeği olan Maltipoo, Maltese ve Poodle cinsi karışımı melez bir köpektir. Ara sıra tüyleri dökülür ama kıvırcık yapıda olduğundan sık taranma ihtiyacı yoktur. Ev hayatına uyum sağlayabilen şaşkın bir cinstir. Ailesine bağlıdır, sevgi dolu ve oyun seven bir köpektir.

JAPANESE CHİN

Küçük ve sevimli bir köpektir. Apartman hayatına uyumlu bir köpek olarak bilinir. Sahibinin kucağında olmayı ve ilgiyi severler. Genellikle sakin ve sessiz yapıdadırlar.

TOY FOX TERİER

Egzersizler onun yaşamının bir parçasıdır. Kolay eğitilebilen bekçi köpeğidir. Korumacı tavırları ile genellikle tetikte beklerler. Sahibi ile vakit geçirmekten çok hoşlanırlar ve oyun oynamayı severler.

MİNİATÜR PİNSCHER

Bulunduğu ortamı yabancılara karşı korur. Tam anlamıyla bir bekçi köpeğidir. Küçük bedenine rağmen cesur bir köpektir. Ev içinde yaşamaya uygundur ancak eğitim alması gerekir. genellikle saldırgan ve agresif hali ile dikkati çekerler.

ROTTWEİLLER

Enerjik, dinamik ve daima tetikte olan bekçi köpeğidir. Sahibine ve ailesine düşkün, apartman dairelerinde koruma yapan ve çok tercih edilen köpek ırkları arasında popülerdir.

AKİTA

Sadık bir köpektir, oldukça zekidir ve yabancılara karşı her zaman tetikte davranırlar. Saldırgan yapıları, mücadeleci halleri ile iyi bir koruma ve bekçi köpeğidir.