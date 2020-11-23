Evde sir ağda nasıl yapılır? Acısız ve ağrısız sir ağda yapılışı

Vücut ağdası için kullanılabilecek birden fazla ağda tipi bulunur. Sir ağda, ılık ağda, çam sakızı gibi ağda çeşitleri bunlara örnektir. Aynı şekilde sir ağda kendi içinde farklı çeşitleri ve özellikleri bulunan bir ağda türüdür. Natürel sir ağda, pudralı ve pudrasız gibi farklı özelliklere sahip olması ile ağda yapımını daha kolay bir hale getirmeyi hedeflerler. Pudralı sir ağdalar parfüm sevmeyen ya da parfüme alerjisi olanlar tarafından kullanılır. Hassas bölgeler için ideal olan bu ağdalar daha kalın sürülür. Pudrasız sir ağdalar ise yine doğal ve katkısızdır. Pudralı sir ağdadan farkı ise şeffaf olması ve kuvvetli bir yapıda olmasıdır. Bu ağda uygulanmadan önce özellikle hassas cilde ve bölgelere önden talk pudra sürülmesi önerilir. Peki, evde sir ağda nasıl yapılır? Ilık ağda nasıl yapılır? Şekersiz sir ağda yapımı nasıldır? Evde ağda nasıl yapılır? Acısız ve ağrısız sir ağda nasıl yapılır? İşte bu gibi tüm sorularınızın yanıtları ile sizlerleyiz…

ACISIZ VE AĞRISIZ SİR AĞDA NASIL YAPILIR?

Pek çok kadın ağdanın yaşattığı acı hissinden dolayı jilet kullanıma başvurmak zorunda kalabilir. Jiletle tüyleri yok etme fikri çoğu zaman cazip gelse de kıl köklerinde zamanla istenmeyen değişiklikler meydana gelebilir. Ancak acısız ve ağrısız ağda yapmanın inceliklerini öğrendiğinizde sir ağda yapma konusunda daha cesur davranabilirsiniz. İşte acısız ve ağrısız sir ağda yapımında işinize yarayacak bazı ipuçlarını şimdi sizlerle paylaşacağız. Gelin hep birlikte bir göz atalım…

ACISIZ AĞDA YAPMAK İÇİN UYGUN ZAMAN SEÇİMİ

Kadınlar adet dönemine ya da adet dönemine yakın zamanlarda ağda yapımından kaçınmalıdırlar. Adet döneminde vücut daha da hassaslaşır ve yaşanacak acının neredeyse iki katına çıkması kaçınılmaz hale gelir. Ağdanın işkenceye dönmesini istemiyorsanız adet döneminde ve öncesinde muhakkak ağda yapmaktan kaçınmalısınız.

ACISIZ AĞDA ÖNCESİ CİLDİ AĞDAYA HAZIRLAYIN

Ağda işleminden önce cildinizi yumuşak bir sabunla yıkayın, ılık su ile durulayın ve iyice kurulayın. Bu işlemin ardından cildinize talk pudrası sürerek ağrısız bir ağda deneyimine başlayın. Böylelikle cildinizin daha esnek ve yumuşak hale gelecek ve ağda yapımını da kolaylaştıracaktır.

ACISIZ AĞDA İÇİN ORTAM SICAKLIĞI

Acısız ağda yapımında en önemli detaylardan biri de ortamdaki havanın ısı derecesidir. Yaz aylarında klimalı, kışın ise soğuk alanda ağda yapmak yapışma problemlerini ortadan kaldırır ve böylelikle ağrı hissini de engeller.

ACISIZ AĞDA YAPMINDA AĞDA TİPİNİN ÖNEMİ

Ilık ağdalar şeker içerdiğinden deriye daha yoğun bir şekilde nüfuz eder ve çekme işlemi sırasında ciltten daha zor ayrılır. Bu da doğal olarak acıya neden olacaktır. Ilık ağda kullanırken vücudunuzda çok bekletmemeye özen göstermek gerekir. Çünkü bekledikçe yapışma sorunu artabilir. Ancak sir ağdalar bu tip ağdalara göre acı hissini daha az hissettirir.

AĞDA ACISINI AZALTACAK BAKIM KREMİ KULLANIMI

Ağda yaparken verdiği acı hissinden dolayı adeta işkenceye dönen bu işlem için özel olarak üretilen kremler bulunur. Eczaneden temin edebileceğiniz bu özel kremleri ağda öncesi yaklaşık 12 saat önce uygulayabilirsiniz. Ancak öncesinde eczanıza danışın ve prospektüsünü mutlaka inceleyin.

TÜY ÇEKİŞ YÖNÜNE DİKKAT

Tüm ağda çeşitlerini kullanırken ağdayı tüylerin çıkış yönüne çekme kuralı geçerlidir. Aynı zamanda ağdayı ince bir kat halinde uygulamanız gerekir. Aksi takdirde ağdayı çekerken canınız yanabilir. Ağdayı sürüp çekme işleminden sonra aynı bölgeye art arda ağda kullanımından da muhakkak kaçının.

EVDE SİR AĞDA NASIL YAPILIR?

Kuaför ya da güzellik salonlarına gitmeden evde kendi kendinize sir ağda yapmak istiyorsanız dikkat etmeniz gereken kolay bazı ipuçları bulunur. İşte evde sir ağda nasıl yapılır? sorusunun yanıtları şu şekildedir;

Kartuş sir ağdayı ağda makinesinde ısıtabilir ya da su dolu cezvede kaynatarak hazırlayabilirsiniz. Sir ağdanın kesinlikle içine su kaçmamalıdır. Bu nedenle cezvede kaynatacaksanız sir ağda kartuşunun dik bir konumda olduğundan emin olun. Sir ağda sıvı hale geldiğinde kullanıma hazır hale gelecektir. Bu aşamadan sonra sir ağdayı tüylerin çıkış yönüne uygulamanız gerekir. Ağdayı uyguladıktan sonra sıcak suyun içine tekrar yerleştirin. Böylelikle soğumasını, dolayısıyla sertleşmesini önleyebilirsiniz. Ağda bezini yapıştırdıktan sonra elinizle hafif kıllara yapışması için sıvazlayın ve tüylerin çıkış yönüne doğru çekin. Ağda kalıntılarını ya da birkaç tüyün kaldığı alanları yapıştırdığınız bezle tampon hareketlerle uygulayarak ortadan kaldırabilirsiniz. Ağda işleminizi sonlandırdıktan sonra sir ağda için özel temizleyici losyonu veya bebe yağını uygulayın.

ILIK AĞDA NASIL YAPILIR?

Yine koltuk altı, bikini bölgesi, bacak ve kollarınıza uygulayacağınız güvenilir bir ağda olan ılık ağdanın nasıl yapıldığından söz edeceğiz. İşte ılık ağda yapımına ilişkin detaylar şu şekildedir;