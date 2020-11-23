Film gibi kovalamacayla yakalandılar

İstanbul Esenyurt'ta yaşanan bir hırsızlık olayının ardından Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri ve şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı. Polisler, otoyolda seyir halinde bulunan ve "Dur" ihtarına uymayan şüphelileri araçlarına çarparak durdurdu. Olayın ardından gözaltına alınan şüphelilerin çok sayıda suçtan arandıkları ortaya çıktı.

Esenyurt Saadetdere Mahallesi'nde 22 Kasım Pazar günü gece saatlerinde yaşanan olay şöyle gerçekleşti. Gece saatlerinde bir otomobilden hırsızlık yapıldığı yönünde ihbar alan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Şüphelilerin, Mahmutbey Gişeleri'nden geçtiğini tespit eden polisler, olası kaçış yollarını kapatarak beklemeye başladı. Kısa süre içerisinde Küçükçekmece İlçesi İkitelli Mahallesi'nde görülen şüpheliler takibe alındı.





"DUR" İHTARINA UYMADILAR



İkitelli Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde tespit edilen şüpheliler, polis aracını görünce hızlarını artırmaya başladı. Polisler "Dur" ihtarına uymayan şüphelileri araçlarına çarparak durdurdu. Altınşehir Yanyol Caddesi üzerinde gerçekleşen olayda aracın içerisinden T.Y. (16), S.K. (16) ve M.G. (16) isimli üç şüpheli çıktı. Olay yerinde arama çalışması yapan polisler, 670 metre uzunluğunda kablo, yedi matkap, beş takım çantası, demir kesme makinası, araç aküsü, jeneratör, boru eritme makinası, iki metal levye ve 43 elektrik bandı ele geçirdi.





ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI



Konu ile ilgili soruşturma başlatan polisler, şüphelilerin kullandığı arabanın çalıntı olduğunu ve araç üzerinde bulunan plakanın da başka bir araca ait olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan T.Y., S.K. ve M.G.'nin farklı suçlardan çok sayıda suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Yaşanan olayın ardından gözaltına alınan T.Y. ve M.G. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, S.K. isimli şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.