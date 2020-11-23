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İYİ Parti’de istifa depremi! 5 kişi daha toplu istifa etti

İYİ Parti'de İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun 'cü olduğunu iddia eden ’ın partiden ihraç edilmesinin ardından yeni istifalar yaşandı. ’de partinin kuruluşunda yer alan 5 isim daha istifa etti.

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Giriş Tarihi: 23.11.2020 14:04 Son Güncelleme: 23.11.2020 14:07 ABONE OL
İYİ Parti’de istifa depremi! 5 kişi daha toplu istifa etti

İYİ Parti'de İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia eden Ümit Özdağ'ın partiden ihraç edilmesinin ardından yeni istifalar yaşandı. Kayseri'de partinin kuruluşunda yer alan 5 isim daha istifa etti.

İşte partinin Kayseri teşkilatında istifa eden isimler:

Av. İsmail Tanrıöven, (kurucu il teşkilat başkanı, önceki dönemler il başkan yardımcısı)
Av. Serap Altuntaş, (il başkan yardımcısı, kurucu il başkan yardımcısı)
Menekşe Çelebi, (önceki dönem il başkan yardımcısı)
İ. Rekin Çalı, (önceki dönem il yönetim kurulu üyesi)
Zafer Dağ, (önceki dönem il yönetim kurulu üyesi)

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İYİ Parti’de istifa depremi! 5 kişi daha toplu istifa etti
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