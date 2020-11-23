İYİ Parti'den ihraç edilen Ümit Özdağ, "CHP, HDP, Saadet Partisi ve İYİ Parti anayasa taslağı hazırladı" iddiasını sürdürüyor.

İYİ Parti'den ihraç edilen Ümit Özdağ: Meral Akşener Türk halkından özür dilesin | Video

Eski Genel Başkanı Meral Akşener'e Türk milletinden özür dile diyen Özdağ, anayasa taslağının içeriğindeki maddeleri eleştirdi. "Bu taslağı HDP şekillendirdi" dedi.

Ümit Özdağ, çok çarpıcı bir iddiada da bulundu. Milliyetçi isimlerin partiden ihraç edildiğini söyledi.

Özdağ, "İYİ Parti'de ideolojik kavga var" sözlerini ise yineledi.