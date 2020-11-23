Kadife çiçeği bakımı ve özellikleri: Kadife çiçeği faydaları nelerdir?

Sarı, turuncu, kırmızı ve kahverengi gibi renklere sahip bu çiçek kadifemsi bir dokuya sahiptir. Asıl adı Tagetes Patula olarak bilinen kadife çiçeği papatyagiller familyasına aittir. Anavatanı Amerika ve Meksika olan bu çiçek ülkemizin sıcak bölgelerinde de yetişme imkânı bulmaktadır. Ülkemizde Akdeniz bölgesinde rahatlıkla yetişen bu çiçeğin güneşi ve suyu çok sevdiğini söylememek olmaz. Güzel görünmekle kalmayan Kadife Çiçeği kullanım alanlarıyla da ilgi çekmektedir. İşte kadife çiçeği özellikleri ile ilgili bilinmesi gerekenler…
KADİFE ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ
KADİFE ÇİÇEĞİ FAYDALARI
Kadife çiçeğinin pek çok faydası bulunmaktadır. İşte kadife çiçeğinin faydalarından bazıları…
KADİFE ÇİÇEĞİ BAKIMI
Hafif tüysü yapıdaki yapraklarıyla salonlarımızı süsleyen kadife çiçeğinin bakımı ile ilgili bilinmesi gerekenleri adım adım inceleyeceğiz.
KADİFE ÇİÇEĞİ TOHUMU
Kadife çiçeğinin tohumunu bahar aylarının başında ekmek doğru olacaktır. Tohumla ekimi son derece kolaydır. Ekim işleminden sonra sık sulama yerine püskürtme yöntemiyle sulamak daha doğru olacaktır. Tohumları ekerken sık aralıklarla ekmek yerine gelişimleri göz önünde bulundurularak yeterli mesafe bırakılmalıdır. Kadife çiçeği sonbaharın ortasına kadar çiçeklerinin canlılığını koruyacaktır. Kadife çiçeği, özellikle yaz aylarından sıklıkla ekilmek istenen bir çiçektir. Tohumdan ekilmesi kolay ve zahmetsizdir. Birçok farklı çeşidi olan kadife çiçeğini yaz başından dikerseniz sonbaharın ortasına kadar çiçeklerinin canlılığının devam ettiğini görürsünüz.
MOR KADİFE ÇİÇEĞİ
Halk arasında Kara Sevda Çiçeği adıyla bilinen mor kadife çiçeğini mor tutku adıyla duymak da mümkün. Anavatanı Güney Doğu Asya olan bu çiçeğin asıl adı Gynura'dır. Boyları bir metreye kadar ulaşabildiğinden bir sopaya bağlanması gerekmektedir. Işığı çok seven bu bitkinin yaprakları gölgede kalınca ihtişamını kaybeder. Yazları sık sulanmak ister. Uzayan dal ve yaprakları belli aralıklarla kesilirse görünümü ve sağlığı açısından daha iyi olur. İlkbaharla birlikte karanfili andıran mor çiçekler açar ancak çiçekleri kötü kokusu nedeniyle koparılır. Bu çiçek daha çok yapraklarının görüntüsü için yetiştirilmektedir. Mor Kadife Çiçeğini ilkbahar aylarında yaprak çeliği ile çoğaltabilirsiniz.
TOP KADİFE ÇİÇEĞİ
Top Kadife Çiçeği diğer bitkilerle de yetiştirildiğinde uyum içinde yaşayabilen bir çiçektir. Bahar aylarında ekilip hızla gelişir. Turuncu renkte ve parlaklığıyla büyüleyici bir görüntü veren çiçeğin boyu en fazla 30 santimetreyi bulmaktadır. Yetiştirilmesi oldukça basit olan bu bitki keskin kokusuyla da zararlı böcekleri kendinden uzak tutmaktadır.Bambu çiçeği bakımı ve özellikleri: Bambu çiçeği nasıl çoğaltılır, vazo seçimi nasıl yapılır? Bahçe çiçekleri nelerdir? Her mevsim açan, soğuğa dayanıklı ve uzun ömürlü dış mekân bahçe çiçekleri bakımları ve özellikleri Kaktüs ne zaman çiçek açar? Kaktüs çiçeği bakımı nasıl yapılır?