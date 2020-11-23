Kadife çiçeği bakımı ve özellikleri: Kadife çiçeği faydaları nelerdir?

Sarı, turuncu, kırmızı ve kahverengi gibi renklere sahip bu çiçek kadifemsi bir dokuya sahiptir. Asıl adı Tagetes Patula olarak bilinen kadife çiçeği papatyagiller familyasına aittir. Anavatanı Amerika ve Meksika olan bu çiçek ülkemizin sıcak bölgelerinde de yetişme imkânı bulmaktadır. Ülkemizde Akdeniz bölgesinde rahatlıkla yetişen bu çiçeğin güneşi ve suyu çok sevdiğini söylememek olmaz. Güzel görünmekle kalmayan Kadife Çiçeği kullanım alanlarıyla da ilgi çekmektedir. İşte kadife çiçeği özellikleri ile ilgili bilinmesi gerekenler…

KADİFE ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ

Kadife çiçeği tüysü bir yapıda ve sarı, kırmızı ve turuncu gibi renklerde olabilmektedir.

Kadife çiçeğinin yaprakları da çiçekleri gibi kendine has bir kokuya sahiptir.

Boyları genel olarak 15-30 santimetre aralığındadır.

Kadife çiçeğinin en önemli özelliği faydalı böcekleri kendine çekerken zararlı böcekleri kendinden uzak tutabilmesidir. Bu özelliğiyle yanında sebze ve meyve yetiştirilmesi tercih edilmektedir.

Çoğu ortamda kolaylıkla yetişebilen kadife çiçeğini evinizin en güneş alan bölümüne koymanızda yarar vardır çünkü bu çiçek direkt gün ışığını almayı sever

Hafif ve nemli toprakları sever.

KADİFE ÇİÇEĞİ FAYDALARI

Kadife çiçeğinin pek çok faydası bulunmaktadır. İşte kadife çiçeğinin faydalarından bazıları…

Soğuk algınlıklarından ve mikroplardan koruyucu özelliğe sahiptir.

Kadife çiçeğinin yağı cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır. Aynı zamanda kozmetik sektöründe de sıklıkla kullanılan bu çiçeğin yağı nemlendirici özelliğe de sahiptir.

İçeriğinde bulunan antioksidan sayesinde hepatitten koruduğu da bilinmektedir.

Kadife çiçeği çayı ise boğaz ağrılarını geçirmeye yardımcıdır.

Ağrı kesici özelliğe sahiptir. Regl ağrısı ve hormonların düzenlenmesinde etkin rol oynamaktadır.

Mantarlara ve böcek sokmalarına karşı iyi gelmektedir.

İdrar söktürücü özelliğe sahiptir.

Her ne kadar faydaları saymakla bitmese de hamileler, papatya alerjisi olanlar ve sakinleştirici ilaç kullananlar doktorlarına danışmadan kullanmaktan kesinlikle kaçınmalıdır.

KADİFE ÇİÇEĞİ BAKIMI

Hafif tüysü yapıdaki yapraklarıyla salonlarımızı süsleyen kadife çiçeğinin bakımı ile ilgili bilinmesi gerekenleri adım adım inceleyeceğiz.

Kadife çiçeği tohumunu ekmek için en ideal aylar ilkbahar aylarıdır. Ekildikten sonra 15 gün içerisinde çimlenmeye başlar.

Kadife çiçeği her ne kadar hafif ve nemli toprakları sevse de çoğu toprağa uyum sağlar.

Güneşi ve doğrudan gün ışığını seven kadife çiçeğinizi evin en çok güneş alan bölümüne yerleştirmelisiniz.

Soğuk havaları ve fazla suyu pek sevmez. Kadife çiçeğinizi ılık bir ortamda ve toprağı nemli kalacak şekilde suladığınız takdirde çiçeklerinin coştuğunu göreceksiniz.

Kadife çiçeği yaz mevsiminde çiçeklenir.

Kadife çiçeğini çoğaltmak isterseniz tohumu ile çoğaltabilirsiniz.

Gübrelemeye pek ihtiyaç duymasa da çok gübre verildiği takdirde daha uzun olacaktır.

Sulanmaya çok ihtiyacı olmasa da toprağı nemli tutacak kadar sulamanız gerekir.

Fazla sulanması durumunda çiçeklenmesi biraz uzayabilir.

Yaprakların solduğunu görürseniz makas ya da bıçak yardımıyla kesmeniz çiçeklerinizin verimi açısından son derece iyi olacaktır.

KADİFE ÇİÇEĞİ TOHUMU

Kadife çiçeğinin tohumunu bahar aylarının başında ekmek doğru olacaktır. Tohumla ekimi son derece kolaydır. Ekim işleminden sonra sık sulama yerine püskürtme yöntemiyle sulamak daha doğru olacaktır. Tohumları ekerken sık aralıklarla ekmek yerine gelişimleri göz önünde bulundurularak yeterli mesafe bırakılmalıdır. Kadife çiçeği sonbaharın ortasına kadar çiçeklerinin canlılığını koruyacaktır. Kadife çiçeği, özellikle yaz aylarından sıklıkla ekilmek istenen bir çiçektir. Tohumdan ekilmesi kolay ve zahmetsizdir. Birçok farklı çeşidi olan kadife çiçeğini yaz başından dikerseniz sonbaharın ortasına kadar çiçeklerinin canlılığının devam ettiğini görürsünüz.

MOR KADİFE ÇİÇEĞİ

Halk arasında Kara Sevda Çiçeği adıyla bilinen mor kadife çiçeğini mor tutku adıyla duymak da mümkün. Anavatanı Güney Doğu Asya olan bu çiçeğin asıl adı Gynura'dır. Boyları bir metreye kadar ulaşabildiğinden bir sopaya bağlanması gerekmektedir. Işığı çok seven bu bitkinin yaprakları gölgede kalınca ihtişamını kaybeder. Yazları sık sulanmak ister. Uzayan dal ve yaprakları belli aralıklarla kesilirse görünümü ve sağlığı açısından daha iyi olur. İlkbaharla birlikte karanfili andıran mor çiçekler açar ancak çiçekleri kötü kokusu nedeniyle koparılır. Bu çiçek daha çok yapraklarının görüntüsü için yetiştirilmektedir. Mor Kadife Çiçeğini ilkbahar aylarında yaprak çeliği ile çoğaltabilirsiniz.

TOP KADİFE ÇİÇEĞİ

Top Kadife Çiçeği diğer bitkilerle de yetiştirildiğinde uyum içinde yaşayabilen bir çiçektir. Bahar aylarında ekilip hızla gelişir. Turuncu renkte ve parlaklığıyla büyüleyici bir görüntü veren çiçeğin boyu en fazla 30 santimetreyi bulmaktadır. Yetiştirilmesi oldukça basit olan bu bitki keskin kokusuyla da zararlı böcekleri kendinden uzak tutmaktadır.

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