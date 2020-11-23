Kandil, 90 gün sonra itiraf etti

Geçen 18 Ağustos'ta İHA'lar ile yapılan keşifuin ardından Diyarbakır'dan kalkan iki F-16 savaş uçağı, birer tonluk, bir kazan, bir de misket bombası attı. Operasyonun ardından Ahmet Bal ile birlikte, yanındaki korumaları "Azad Botan" kod adlı Ramazan Bozkurt, "Şerzan Botan" kod adlı Veysel Dalmı, "Hevi Şoreş" kod adlı Ahmet Kayar ve "Erdal Cudi" kod adlı Behzat Azeriş'in de etkisiz hale getirildiği belirlendi. PKK ise azılı terörist olan Ahmet Bal ve korumalarının ölümünü 90 gün sonra yaptığı açıklamayla itiraf etti. Teröristlerin arkasından da sahte kahramanlık methiyeleri yazdı."Dara Adar" kod adlı Ahmet Bal, 12 yıldır terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundaydı. Aralarında Kurmay Yarbay İlker Çelikcan'ın da bulunduğu 29 Kahraman Şehidin katili olan, örgütün sözde istihbarat sorumlusu Bal, aynı zamanda İnterpol tarafından da kırmızı bültenle aranıyordu.