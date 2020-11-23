Kurala uyduk, uymayanları uyardık

Kovid-19tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma akşamı saat 20.00'de başladı ve hafta sonu günleri 10.00-20.00 arasındaki saatler dışında devam etti. Ancak Türkiye'nin dört köşesindeki meydan, sokak ve caddelerde insanların kısıtlama olmadığı saatlerde de sokağa çıkmayı tercih etmediği görüldü. 65 yaş ve üstü vatandaşların genelgeye göre 10.00-13.00 arası dışarI çıkmaları için imkan tanınan saatlerde kısa yürüyüşler ve egzersizler yaptığı görüldü. 20 yaş altı da 13.00 ile 16.00 arası dışarı çıkabildi. Ailelerin bu saatler arasında çocuklarına hava aldırmak için dışarı çıkmayı tercih ettiği görüldü. Tüm Türkiye'de denetimler yapılırken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, megakentte sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 747 kişiye, 1 milyon 729 bin lira ceza kesildiğini duyurdu. 20.00'den sonra sokak hayvanları zabıtalar tarafından beslendi.SABAH