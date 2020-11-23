CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz, Amerikan Alman Marshall Fonu (GMF) adlı düşünce kuruluşunun online panelinde skandal ifadeler kullandı. S-400'lerin aktif hale getirilmemesi gerektiğini savunan Çeviköz, eğer bu seçeneğin hükümetin gündemine gelmemesi durumunda CHP'nin liderlik edeceği bir sonraki hükümetin gündemine kesinlikle geleceğini öne sürdü. Türkiye'nin Libya'ya silah ambargosunu içeren BM Güvenlik Konseyi kararına uymadığını ileri süren Çeviköz, Türk askerinin Suriye'den de çekilmesi gerektiğini ifade etti. Çeviköz, ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın Türk-Amerikan ilişkilerini onarmak için Türkiye'ye Trump'ın önermediği neleri önerebileceği sorusuna "demokrasi" yanıtını verdi. Ünal Çeviköz'ün Türkiye aleyhindeki konuşmasına sert tepkiler geldi.: CHP'li Ünal Çeviköz'ün yabancı otoritelerden demokrasi talebinde bulunması vahim bir yaklaşımdır. CHP'li Çeviköz, Türkiye'nin Libya'da ambargoyu ihlal ettiğine dair şikayetini Amerikalılara iletiyor, Biden'dan Türkiye'de demokrasi talep ediyor. Başkalarından demokrasi talep etmek için yabancı otoritelere 'siyasi arzuhal' yazmak utanç verici bir siyasi savrulmalıdır. Bu zihniyet başkalarından medet ummak ve kendi ülkesini şikayet etmek gibi gayrı meşru bir yoldadır. CHP yöneticileri vesayet zihniyeti ile yıllarca yurt içinde yaptıklarını şimdi siyasi ithalat yoluyla elde etmeye çalışıyorlar. Bizden alacakları cevap Atatürk'ün veciz ifadesidir: Manda ve himaye kabul edilemez.Amerika'dan demokrasi dileniyor. Yazıktır, günahtır, bu milletle dalga geçmeyin. Size oy veren milyonlarca CHP'li seçmeninize de haksızlık yapmayın. Demokrasi Amerikan pazarında satılan bir mal değildir. Bu zat konuşmalarında tabiri caizse, mandacı bir zihniyetle konuşuyor. Hatta daha ilerisini söyleyeyim, tabiri caizse kendisini bir sömürge valisi zihniyetiyle bakan birisinin yerine koyarak konuşuyor. Türkiye başkasından demokrasi dilenecek bir ülke değildir.: Bağımsızlıktan yoksun bir ulus, uygar insanlık karşısında uşak olmaktan kurtulamaz' diyen Atatürk'ten Biden'dan başka umudu kalmayan Kılıçdaroğlu'na. İbretle izliyoruz. Mandacı CHP.: Şu rezalete bak. Bunlar Türkiye'yi ABD'nin eyaleti mi yoksa mandası mı sanıyor?: CHP, ABD'den müdahale ve yardım istiyor. Cumhur İttifakı milletin hizmetinde, CHP ve ortakları ABD'nin hizmetinde.: Bu adam gavur parasıyla üç kuruş etmez. Yazık ki bu ülke adına büyükelçilik yapmış. Ağa babaları da Sivas Kongresi günlerinde ABD mandası istemişti. Kafa aynı kafa, 100 yıl geçse de değişmeyecek.