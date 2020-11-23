Onların alın teri için evde kal Türkiyem!

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde fedakarca çalışan doktorlar Dilek Destegül ve Ayşe Sümeyye Bektaş, yakalandıkları Kovid-19 virüsünü yenerek görevlerine döndü. Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Dilek Destegül ve Kardiyoloji Asistanı Dr. Ayşe Sümeyye Bektaş, yaşadıkları zorlu süreci anlattı.Eylül'de testim pozitif çıktı. Evimde karantinada kaldım. Bu dönemde en büyük sıkıntım 11 ve 8 yaşındaki iki çocuğumla arama mesafe koymak oldu. Eşim ve iki çocuğumun sonucu negatif çıktı. Eşim doktor olduğu için çalışmak durumunda kaldı. O süreçte eve herhangi birisi gelip bana yardımcı olamadı. Ben çocuklarıma bakmak durumunda kaldım. Kendimi maske takarak, onlarla ayrı odalarda yatarak izole etmeye çalıştım. Sağlık çalışanlarının en büyük kaygısı, hastalığı yakınlarına bulaştırmak. Üç hafta boyunca çocuklarımla birbirimize sarılmadık, dokunmadık. Onlar benim için ağladılar, korktular. Ben daha çok onların kaygılarını gidermeye çalıştım ama birbirimize mesafe koymak, onların bana dokunamaması çok zordu hatta karantina süreci bitip testim negatif geldiğinde çığlıklar atarak çok sevindiler, birbirimize sarıldık ve o gece beraber yattık. En zor kısmı onlardan uzak durmaktı. Her nöbetimde 3-4 hasta entübe ediyorum ve bu hastalığın mutlaka bana uğrayacağını tahmin ediyordum, sadece bu kadar erken beklemiyordum.Kovid-19'a yakalanmamım üzerinden 3 ay geçmesine rağmen eskisi gibi tat ve koku alamıyorum. Kötü bir süreçti, tek başımaydım. İnşallah tekrar gelmez. Yoğun bakımdaki hastalar nefes alamıyor. Gerçekten kötü bir durum, oksijen düzeyleri çok düşük seyrediyor. Az çok başlarına ne geleceğini biliyorlar. 'Ben öleceğim galiba' diyorlar ve gerçekten birkaç gün sonra hastayı maalesef kaybediyoruz. Süreç giderek daha da zorlaşıyor. Herkes tedbirlere uymalı.