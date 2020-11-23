Şanlıurfa kısıtlama boyunca çalıştı

Yasağın başlamasıyla birlikte Şanlıurfalılar evlerine çekilirken Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tedbirler çerçevesinde vatandaşlar için çalıştı. İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge doğrultusunda 81 ilimizde Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çeviren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri sorumluluk bilinciyle, 7/24 saat sahada mesai yaparak vatandaşların hizmetinde oldu.

ESKİ NORMALLEŞMELERE BİRAZ MESAFE KOYMA ZAMANI

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Şanlıurfa'da da sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde özellikle Zabıta, Ulaşım, Fen İşleri ve ŞUSKİ başta olmak üzere tüm icracı birimleriyle sahada Şanlıurfalılara hizmet eden Büyükşehir Belediyesi, boş kalan sokaklarda çalışmalarını rahatlıkla yürüttü.

ALO 153 ÇÖZÜM MERKEZİ OLDU

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren "ALO 153 Çözüm Merkezi" Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarınıza cevap olabilmek için telefonun diğer ucunda 24 saat bekledi. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde ALO 153 çağrı merkezine gelen telefonlar arasında yer alan rahatsızlanan vatandaşların ilaç talebi Zabıta Daire Başkanlığınca yerine getirildi. Nöbetçi eczaneden alınan ilaçlar vatandaşın adresine bırakıldı. Ayrıca Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Şanlıurfalıların sağlığı için denetim hizmetlerini sürdürürken, Ulaşım, Fen İşleri ve ŞUSKİ ekipleri de saha çalışmalarına hız verdi.

BÜYÜKŞEHİR SORUMLULUK BİLİNCİNİ HAZIRLADIĞI KLİPLE PAYLAŞTI

Küresel bir salgınla mücadele eden ülkemizde bu mücadelede hepimize sorumluluk düştüğünün altını çizen Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk bilincinin yaygınlaştırılması için Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığınca bir klip hazırlattı ve bunu sosyal medya hesaplarından paylaştı.Klipte, "Şanlıurfalılara seslenen Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, "Şimdi eski normallerimize biraz mesafe koyma zamanı. Maske, mesafe, temizlik kurallarına uymak; mümkün olduğunca evde kalmak kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuz. Sizler evlerinizdeyken Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de tedbirler çerçevesinde sizler için çalışıyor olacağız. Evde geçen zaman arttıkça mücadele gücümüz de artacak. En iyi tedbir evimizdir. Evde kal Şanlıurfa. " ifadelerine yer verildi.