Türkiye'de dün test yapılan 155 bin 516 kişiden 6 bin 17'sine Kovid-19 tanısı konulurken, 139 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 12 bin 358, ağır hasta sayısı 4 bin 217 oldu. 3 bin 812 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 374 bin 637'ye yükseldi. Hastalarda zatürre oranı yüzde 3.8 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tedbirler ve kısıtlamaların yakın zamanda netice vermesi için kurallara sıkı sıkıya uymalıyız. Salgınla mücadelenin yöntemi asırlardır değişmedi: El temizliği, maske ve mesafe. Sevdiklerimiz için tedbirlere uyalım" dedi.