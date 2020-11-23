SON DAKİKA! 23 Kasım bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte detaylar...

Türkiye'de 11 Mart 2020 tarihinden bu yana etkilerini sürdüren corona virüs salgınıyla ilgili son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz İlkbahar ve yaz aylarında vaka ve ölü sayılarında yaşanan azalma sebebiyle uygulanan normalleşme planı kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırılmıştı. Ancak Sonbahar aylarıyla birlikte vaka ve ölü sayılarında görülen artışlar sonucunda Bilim Kurulu önerisiyle yeniden sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmaya başladı. Bu bağlamda vatandaşlarımız hafta sonu uygulanan yasaklar sonrasında hafta içinde ne olacağını merak ederek 23 Kasım bugün sokağa çıkma yasağı var mı, hafta içi sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusuyla araştırma yapmaya başladı.

23 KASIM BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Vatandaşlarımız tarafından merak edilen 23 Kasım bugün sokağa çıkma yasağı var mı, hafta içi sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorularına ilişkin yanıtlar ve son dakika haberleri şöyle;