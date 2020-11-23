SON DAKİKA! 23 Kasım bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte detaylar...

Türkiye'de 11 Mart 2020 tarihinden bu yana etkilerini sürdüren corona virüs salgınıyla ilgili son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz İlkbahar ve yaz aylarında vaka ve ölü sayılarında yaşanan azalma sebebiyle uygulanan normalleşme planı kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırılmıştı. Ancak Sonbahar aylarıyla birlikte vaka ve ölü sayılarında görülen artışlar sonucunda Bilim Kurulu önerisiyle yeniden sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmaya başladı. Bu bağlamda vatandaşlarımız hafta sonu uygulanan yasaklar sonrasında hafta içinde ne olacağını merak ederek 23 Kasım bugün sokağa çıkma yasağı var mı, hafta içi sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusuyla araştırma yapmaya başladı.
Vatandaşlarımız tarafından merak edilen 23 Kasım bugün sokağa çıkma yasağı var mı, hafta içi sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorularına ilişkin yanıtlar ve son dakika haberleri şöyle;
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni koronavirüs tedbirleri başlıklı genelgeye göre sokağa çıkma kısıtlamaları yeni bir karara kadar hafta içi uygulanmayacak.
Genelgede yer alan detaylar şöyle;
İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan diğer detaylar şöyle;
Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;
İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER