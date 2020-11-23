Son Dakika Haberi! 23 Kasım korona tablosu! 23 Kasım Türkiye’de koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı günlük son durum tablosu BURADA

Ülkemizde etkilerini sürdüren corona virüs salgınına ilişkin son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Öte yandan Türkiye'de koronavirüs vaka ve ölü sayısı bazında artış yaşadığımız şu günlerde temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymak hayati önem taşıyor. Sağlık Bakanlığı uzman filyasyon ekiplerinin elde ettiği entübe, yoğun bakım ve iyileşen hasta sayıları bilgisi ışığında günlük koronavirüs son durum tablosu formatıyla Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından güncel son durum bilgileri vatandaşlarımıza duyurulmaya devam ediyor. Bugün (23 Kasım 2020 Pazartesi) Bakan Fahrettin Koca tarafından kişisel Twitter hesabından duyurulan 23 Kasım korona tablosu verilerini öğrenmek isteyenler 23 Kasım Türkiye'de koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Bu başlık altında 23 Kasım korona tablosu ile Türkiye'de koronavirüs vaka ve ölü sayısı verilerini bulabilirsiniz…
Sağlık Bakanlığı uzman filyasyon ekiplerince elde edilen güncel son durum verilerinin Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı. İşte Bakan Fahrettin Koca tarafından açıklanan 23 Kasım korona tablosu ve diğer son dakika haberleri...
İşte Bakan Koca'nın günlük son durum değerlendirmeleri...
Bugün tespit edilen 6.713 yeni hastamız var. Aşı kullanıma girene kadar, salgının yayılma hızını kontrol altında tutmaya devam edebilmek için destek verin. Tedbirlere uyun. Maske takın. Temizliğe dikkat edin. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlara girmeyin.
Son dakika! 23 Kasım koronavirüs rakamları açıklandı. Tehlikeli artış devam ediyor | Video
Bugün tespit edilen 6.017 hastamız var. Tedbirler ve kısıtlamaların yakın zamanda netice vermesi için kurallara sıkı sıkıya uymalıyız. Salgınla mücadelenin yöntemi asırlardır değişmedi: el Temizliği, Maske ve Mesafe. Sevdiklerimiz için tedbirlere uyalım
Bugün tespit edilen 5.532 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da can yakıyor. Kayıplarımızı azaltacak olan kurallara ve tedbirlere canla başla uymaktır. Mücadelenin gücü birlik olmak. Güç verin.
Bugün tespit edilen 5.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.000'e yaklaştı. Salgınla mücadelede yeniden kısıtlamalar uygulamak zorunda kaldık. Birlikte tedbirlere uyarsak kendi kısıtlamalarımızı kendimiz koyarsak mücadele daha kolay olacak. Güç verin
Bugün tespit edilen 4.542 hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.850'ye ulaştı. Tedbirleri kendimiz alırsak, zorunlu kısıtlamalara mecbur kalmayız. Salgının seyrini lehimize çeviremezsek hayatımızın her alanında zorunlu tedbirler olabilir. Mücadeleye katılın.
Bugün tespit edilen 4.215 hasta var. Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Virüsün yayılımı bizi zorunlu tedbirler almaya mecbur bırakıyor. Hastalığın yayılımını durdurmak için birlikte hareket etmeliyiz. Tedbirlere birlikte uyarak mücadele güç verin.