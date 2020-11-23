SON DAKİKA HABERİ... Akşener'e ilk ortağından şok! İYİ Parti kurucusundan 'Milliyetçilik' çıkışı

İYİ Parti'den ihraç edilmesi gereken ben değil, bu anayasa taslağını hazırlayan genel başkan yardımcıları Nuri Okutan ve Ahmet Kamil Erozan'dır. Derhal disipline sevk edilmeleri gerekir. Bu partiden ihraç edilmesi gereken, Türkiye üzerinde etnik nüfus çizimleri yapan Salim Ensarioğlu'dur; partinin yetkili kurullarından izin almadan AKP ile yeni bir anayasa taslağı üzerinde hem de bir AKP'li genel başkan yardımcısının başkanlığında yazan AKP emir-komutası altındaki Uğur Poyraz'dır.

Sayın Meral Akşener ise Türk milletinden, İYİ Parti seçmeninden özür dilemelidir.