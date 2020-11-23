Son dakika haberi: Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim mesajı: Okullarda eskisi gibi...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlarını sürdürüyor. Bakan Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen yüz yüze eğitime ilişkin bir mesaj yayınladı. Bakan Selçuk, yüz yüze eğitime kavuşulacak günün özlemle beklendiğini söyledi, "Her şeye rağmen kavuşacağız" dedi.

SON DAKİKA: YÜZ YÜZE EĞİTİM PAYLAŞIMI

Bakan Selçuk'un kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Bir haftalık ara tatilin ardından bir kez daha ekran karşısında dersbaşı yapıyoruz. Okullarda buluşacağımız günlerimiz olacak eskisi gibi, özlediğimiz her şeye yeniden kavuşacağız. Şimdi az daha sabır, çok daha dikkat, çok daha tedbir.

NE OLMUŞTU?

Dünyada artan koronavirüs salgınına paralele şekilde Türkiye'de de vaka ve hasta sayıları artmıştı. Tablo ağırlaşmadan harekete geçen Bilim Kurulu Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne bir dizi önlem tavsiyesinde bulundu. Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan Kabine önerileri dikkate alarak tedbirleri sahaya sürdü.

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı önlemler arasında okulların bir süre daha uzaktan eğitim ile devam etmesi kararı alındı. Ara tatildeki öğrenciler bugün bir kez daha ekran karşısında dersbaşı yaptı.

Kreşler, anaokulları ise bu uygulamadan muaf tutuldu. Şartları karşılana bu kurumlarda yüz yüze eğitim faaliyeti sürecek.

Son dakika MEB açıklaması: Yüz yüze eğitim ile okullar ne zaman açılacak? Okullar yeniden ne zaman açılacak, uzaktan eğitim ne zaman bitecek?