SON DAKİKA HABERİ... Skandal tecavüz olayı: 25 yıl sonra tecavüz edip, görüntüleri kocasına gönderdi!

EVE GİTMEK İSTEYİNCE TACİZCİ KIZDI VE TECAVÜZ ETTİ!

Dehşete kapılan ve eve gitmek isteyen H.M., tacizcinin tepkisiyle karşılaşıp kendisiyle ilişkiye girdiğini öğrendi.

170 KEZ ARADI, VİDEOLARI KOCASINA GÖNDERDİ

F.V., video ve resimler çektiğini, bunları eşine göndermekle tehdit etti. Eve gittiğinde korkudan eşine başından geçenleri anlatamayan H.M., ancak F.V. tarafından rahatsız edildiğini söyleyebildi.

Her anı kan donduran saplantı ve tecavüz olayının ardından tecavüzcü, kadının ailesini yıkmak için harekete geçti...

Bir süre sonra geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle ameliyata alınan H.M., tedavi sonrası telefonuna baktığında F.V.'nin 170 kez aradığını, cevap verilmeyince de bir son dakika kararı ile elindeki videoları eşine gönderdiğini öğrendi. Eşinin durumu öğrenmesinin ardından karakola başvuran çift, tacizci hakkında şikayetçi oldu.