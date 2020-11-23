SON DAKİKA HABERLER: 2020'yi pas geçenler üzülmeyin! 2021'de 6,5 gün ek izinle 40 günlük tatil fırsatı

EK İZİNLERLE 16 GÜNLÜK TATİL



17 Mayıs Pazartesi ve 18 Mayıs Salı günü için de 2 günlük izin alarak, toplamda sadece 4,5 gün izinle 10 güne kadar uzayan bir bayram tatili yapılabilir.

Hatta 20-21 Mayıs için de izin alırsanız toplamda 6,5 gün izinle 16 günlük bir tatile çıkabilirsiniz.