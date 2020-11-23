SON DAKİKA HABERLER! 23 Kasım korona tablosu! 23 Kasım Türkiye’de koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı günlük son durum tablosu BURADA…

Ülkemizde etkilerini sürdüren corona virüs salgınına ilişkin son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Öte yandan Türkiye'de koronavirüs vaka ve ölü sayısı bazında artış yaşadığımız şu günlerde temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymak hayati önem taşıyor. Sağlık Bakanlığı uzman filyasyon ekiplerinin elde ettiği entübe, yoğun bakım ve iyileşen hasta sayıları bilgisi ışığında günlük koronavirüs son durum tablosu formatıyla Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından güncel son durum bilgileri vatandaşlarımıza duyurulmaya devam ediyor. Bugün (23 Kasım 2020 Pazartesi) Bakan Fahrettin Koca tarafından kişisel Twitter hesabından duyurulan 23 Kasım korona tablosu verilerini öğrenmek isteyenler 23 Kasım Türkiye'de koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Bu başlık altında 23 Kasım korona tablosu ile Türkiye'de koronavirüs vaka ve ölü sayısı verilerini bulabilirsiniz…

SON DAKİKA HABERLER! 23 KASIM KORONA TABLOSU VERİLERİ…

Sağlık Bakanlığı uzman filyasyon ekiplerince elde edilen güncel son durum verilerinin Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından paylaşılması bekleniyor. 23 Kasım korona tablosu Bakan Fahrettin Koca tarafından paylaşıldığı anda burada olacak…