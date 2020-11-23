Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA HABERLER! 23 Kasım korona tablosu! 23 Kasım Türkiye’de koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı günlük son durum tablosu BURADA…

SON DAKİKA HABERLER! ! 23 Kasım ’de koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? günlük son durum tablosu BURADA…

Ülkemizde 11 Mart tarihinden bu yana etkili olmaya devam eden corona virüs pandemisine ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Mart ayından bu yana entübe, yoğun bakım ve sayıları ile corona virüs vaka ve ölü sayıları içeren günlük koronavirüs tablosu tarafından duyurulmaya devam ediyor. Öte yandan bugün (23 Kasım 2020 Pazartesi) Bakan Fahrettin Koca tarafından paylaşılan verilerini merak edenler 23 Kasım Türkiye’de koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusu üzerinde araştırma yapıyor. İşte ile 23 Kasım Korona tablosu verileri ve güncel Türkiye’de koronavirüs vaka ve ölü sayısı…

Giriş Tarihi: 23.11.2020 18:54 Son Güncelleme: 23.11.2020 18:54 ABONE OL
SON DAKİKA HABERLER! 23 Kasım korona tablosu! 23 Kasım Türkiye’de koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı günlük son durum tablosu BURADA…

Ülkemizde etkilerini sürdüren corona virüs salgınına ilişkin son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Öte yandan 'de koronavirüs vaka ve ölü sayısı bazında artış yaşadığımız şu günlerde temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymak hayati önem taşıyor. uzman filyasyon ekiplerinin elde ettiği entübe, yoğun bakım ve sayıları bilgisi ışığında günlük koronavirüs son durum tablosu formatıyla tarafından güncel son durum bilgileri vatandaşlarımıza duyurulmaya devam ediyor. Bugün (23 Kasım 2020 Pazartesi) Bakan Fahrettin Koca tarafından kişisel Twitter hesabından duyurulan verilerini öğrenmek isteyenler 23 Kasım Türkiye'de koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Bu başlık altında 23 Kasım korona tablosu ile Türkiye'de koronavirüs vaka ve ölü sayısı verilerini bulabilirsiniz…

SON DAKİKA HABERLER! 23 KASIM KORONA TABLOSU VERİLERİ…

Sağlık Bakanlığı uzman filyasyon ekiplerince elde edilen güncel son durum verilerinin Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından paylaşılması bekleniyor. 23 Kasım korona tablosu Bakan Fahrettin Koca tarafından paylaşıldığı anda burada olacak…

SON DAKİKA HABERLER! 23 Kasım korona tablosu! 23 Kasım Türkiye’de koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı günlük son durum tablosu BURADA…

22 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

İşte Bakan Koca'nın günlük son durum değerlendirmeleri...

Bugün tespit edilen 6.017 hastamız var. Tedbirler ve kısıtlamaların yakın zamanda netice vermesi için kurallara sıkı sıkıya uymalıyız. Salgınla mücadelenin yöntemi asırlardır değişmedi: el Temizliği, Maske ve Mesafe. Sevdiklerimiz için tedbirlere uyalım

SON DAKİKA HABERLER! 23 Kasım korona tablosu! 23 Kasım Türkiye’de koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı günlük son durum tablosu BURADA…

21 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Bugün tespit edilen 5.532 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da can yakıyor. Kayıplarımızı azaltacak olan kurallara ve tedbirlere canla başla uymaktır. Mücadelenin gücü birlik olmak. Güç verin.

SON DAKİKA HABERLER! 23 Kasım korona tablosu! 23 Kasım Türkiye’de koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı günlük son durum tablosu BURADA…

20 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Bugün tespit edilen 5.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.000'e yaklaştı. Salgınla mücadelede yeniden kısıtlamalar uygulamak zorunda kaldık. Birlikte tedbirlere uyarsak kendi kısıtlamalarımızı kendimiz koyarsak mücadele daha kolay olacak. Güç verin

SON DAKİKA HABERLER! 23 Kasım korona tablosu! 23 Kasım Türkiye’de koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı günlük son durum tablosu BURADA…

19 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Bugün tespit edilen 4.542 hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.850'ye ulaştı. Tedbirleri kendimiz alırsak, zorunlu kısıtlamalara mecbur kalmayız. Salgının seyrini lehimize çeviremezsek hayatımızın her alanında zorunlu tedbirler olabilir. Mücadeleye katılın.

SON DAKİKA HABERLER! 23 Kasım korona tablosu! 23 Kasım Türkiye’de koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı günlük son durum tablosu BURADA…

18 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Bugün tespit edilen 4.215 hasta var. Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Virüsün yayılımı bizi zorunlu tedbirler almaya mecbur bırakıyor. Hastalığın yayılımını durdurmak için birlikte hareket etmeliyiz. Tedbirlere birlikte uyarak mücadele güç verin.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA HABERLER! 23 Kasım korona tablosu! 23 Kasım Türkiye’de koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı günlük son durum tablosu BURADA…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA