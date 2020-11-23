Son dakika genelge: Sokağa çıkma yasağı hangi günler uygulanacak, saatleri nasıl olacak? Sokağa çıkma yasağı ne zaman, bu hafta sonu var mı?

Son dakika haberler… Aylar sonra yeniden uygulanan hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı ile beraber milyonlarca vatandaş yeni genelge detaylarını araştırmaya başladı. Koronavirüs salgınında ciddi bir artış gözlemlenirken alınan yeni tedbir kararlarından biri de Cumartesi ve Pazar günü belirli saatlerde uygulanan kısıtlama olmuştu. Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan yeni yasakları açıkladı. Peki, Sokağa çıkma yasağı hangi günler uygulanacak, saatleri nasıl olacak? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, ne zaman? İşte konuya ilişkin son dakika genelgesinin detayları…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ GÜNLER VAR? BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması bilindiği üzere 05.00 itibarıyla sona ererken yeni haftaya başlayan vatandaşlar İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgedeki detayları merak ediyor. Cumartesi ve Pazar günlerini kapsayan kısıtlama kararı şuan için alınan karara göre; hafta içi uygulanmayacak…