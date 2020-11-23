Son dakika genelge: Sokağa çıkma yasağı hangi günler uygulanacak, saatleri nasıl olacak? Sokağa çıkma yasağı ne zaman, bu hafta sonu var mı?

Son dakika haberler… Aylar sonra yeniden uygulanan hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı ile beraber milyonlarca vatandaş yeni genelge detaylarını araştırmaya başladı. Koronavirüs salgınında ciddi bir artış gözlemlenirken alınan yeni tedbir kararlarından biri de Cumartesi ve Pazar günü belirli saatlerde uygulanan kısıtlama olmuştu. Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan yeni yasakları açıkladı. Peki, Sokağa çıkma yasağı hangi günler uygulanacak, saatleri nasıl olacak? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, ne zaman? İşte konuya ilişkin son dakika genelgesinin detayları…
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması bilindiği üzere 05.00 itibarıyla sona ererken yeni haftaya başlayan vatandaşlar İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgedeki detayları merak ediyor. Cumartesi ve Pazar günlerini kapsayan kısıtlama kararı şuan için alınan karara göre; hafta içi uygulanmayacak…
İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan bilgiler şöyle;
Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir.
Genelgede yer alan diğer detaylar şöyle;
Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;