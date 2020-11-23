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SON DAKİKA HABERLER: Yaklaşık 200 bin kişi başvurdu! Koronadan daha tehlikeli

Dünyayı adeta kasıp kavuran ölümcül salgın koronavirüsün etkileriyle de baş etmek gerekmekte. Devlet mart ayında 'de görülen ilk vaka ile ücretsiz test ve tedavinin yanında psikososyal destek de verdi. Son dakika gelen haberde yaklaşık 200 bin vatandaşa stresle baş etmenin yolları öğretildi. Uzmanlar pandeminin psikolojik etkilerinin en az koronavirüs kadar tehlikeli olduğunu belirtiyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.11.2020 10:11 Son Güncelleme: 23.11.2020 10:14 ABONE OL
Yaklaşık 200 bin kişi başvurdu! Koronadan daha tehlikeli

TÜRKİYE ÖRNEK OLDU

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) sürecinde uyguladığı tedavi yöntemleriyle dünyada sayısız başarılara imza atan , pandemiye çok boyutlu yaklaşımıyla da örnek oldu.

Yaklaşık 200 bin kişi başvurdu! Koronadan daha tehlikeli

PSİKOLOJİK DESTEK

Salgında ücretsiz test ve tedavi imkânı sunan Sağlık Bakanlığı, vatandaşlara psikolojik destek vermeyi de ihmal etmedi.

Yaklaşık 200 bin kişi başvurdu! Koronadan daha tehlikeli

STRES EN AZA İNDİRİLDİ

Bakanlık tarafından Covid-19 ile mücadelede kaygı ve stresin en aza indirilmesi amacıyla 81 ilde "Psikososyal Destek Danışma Hattı" devreye alındı. Vatandaşların ve sağlık çalışanlarının salgından dolayı değişen günlük alışkanlıkları ile duydukları yoğun kaygı, korku ve çaresizlikten kaynaklanan stresin en aza indirebilmesi sağlandı.

Yaklaşık 200 bin kişi başvurdu! Koronadan daha tehlikeli

DESTEK HATLARI ÜZERİNDEN

Kronik ruhsal bozukluğu olan ve takibi gereken bireylere ve ailelerine verilen destek de bu süreçte hatlar üzerinden sürdürüldü.

Yaklaşık 200 bin kişi başvurdu! Koronadan daha tehlikeli

SON DAKİKA HABER: 177 BİN 998 BAŞVURU

Danışma hatlarından psikiyatristler, psikologlar, sosyal hizmet ve çocuk gelişim uzmanları hizmet verirken, bu hatlara ait telefon numaralarına, Sağlık Bakanlığının sitesinden erişim sağlandı.

Yaklaşık 200 bin kişi başvurdu! Koronadan daha tehlikeli

Danışma hatlarına bugüne kadar 139 bin 732 vatandaş ve 38 bin 266 sağlık çalışanı olmak üzere toplam 177 bin 998 başvuru yapıldı.

Yaklaşık 200 bin kişi başvurdu! Koronadan daha tehlikeli

"DEZAVANTAJLI" UNUTULMADI

Ayrıca, danışma hatlarına ulaşamayan; ama ihtiyaç duyabileceği düşünülen dezavantajlı bireylere yönelik bir tarama gerçekleştirildi.

Yaklaşık 200 bin kişi başvurdu! Koronadan daha tehlikeli

Stres yönetimi ve kaygı bozukluklar

13 bin 775 gebeye, 1.987 yaşlı bireye, 2 bin 70 yaşlı bireyin bakım verenine, 985 engelli bireye, 1.183 engelli bireyin bakım verenine ve 1.690 diğer dezavantajlı gruplar olmak üzere toplam 21 bin 690 kişiye psikososyal destek verildi. Başvuruların nedenlerinin başında ise, Covid-19 ile mücadelede "stres yönetimi ve kaygı bozuklukları" olduğu tespit edildi. ()

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SON DAKİKA HABERLER: Yaklaşık 200 bin kişi başvurdu! Koronadan daha tehlikeli
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