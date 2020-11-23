SON DAKİKA HABERLER: Yaklaşık 200 bin kişi başvurdu! Koronadan daha tehlikeli

Stres yönetimi ve kaygı bozukluklar



13 bin 775 gebeye, 1.987 yaşlı bireye, 2 bin 70 yaşlı bireyin bakım verenine, 985 engelli bireye, 1.183 engelli bireyin bakım verenine ve 1.690 diğer dezavantajlı gruplar olmak üzere toplam 21 bin 690 kişiye psikososyal destek verildi. Başvuruların nedenlerinin başında ise, Covid-19 ile mücadelede "stres yönetimi ve kaygı bozuklukları" olduğu tespit edildi. (Türkiye)